Ay'a ilk ayak basan kişi olarak tüm dünyada tanınan astronot Neil Armstrong, kalp ameliyatı oldu.



Armstrong'un eşi Carol ile görüşen bir NASA sözcüsü, ünlü astronotun 5 Ağustos'ta kutladığı doğum gününden birkaç gün sonra kalp ameliyatı geçirdiğini ve dün itibariyle nekahat devresinde olduğunu açıkladı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) İdare Amiri Charles Bolden'ın da Facebook hesabından, ''bypass ameliyatı geçiren Armstrong'a'' geçmiş olsun mesajı yazdığı görüldü.

Armstrong, Ay'a 20 Temmuz 1969'da giden Apollo 11 uzay aracının komutanıydı.

Ay'a ilk ayak basışı sırasında Dünya'dan kendisini dinleyenlere telsizden söylediği ''Benim için küçük, insanlık için dev bir adım'' sözleriyle daima hatırlanan Armstrong, bu sözlerin ardından astronot arkadaşı Edvin ''Buzz'' Aldrin ile birlikte Ay yüzeyinde 3 saat dolaşmıştı.

Ünlü astronot Aldrin de Twitter hesabından Armstrong'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.