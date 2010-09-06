Nehre fırlatılan köpekler bulundu

T24- Bosna Hersek'te bir genç kız tarafından geçtiğimiz hafta acımasızca nehre atılan yavru köpeklerin mucizevi şekilde kurtulduğu bildirildi. Boşnak medyasının haberine göre, YouTube'da yayımlanmasının ardından dünyayı ayağa kaldıran insanlık dışı görüntülerdeki köpekleri, 75 yaşındaki Ruza Pavloviç isimli bir köylü kurtardı.



Bosna-Hersekli bir genç kızın nehre yavru köpekleri fırlattığı video görüntülerindeki yavru köpeklerin, emekli bir Boşnak kadın tarafından kurtarıldığı belirtildi.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, Hırvatistan'da yayımlanan Jutarnji List gazetesinin haberine göre, nehre atılan 5 köpek yavrusu, iki hafta önce Bosna'nın orta kesimlerindeki Bogojno yakınlarında bulunan Curcica Lug köyünde yaşayan Ruza Pavloviç tarafından bulundu.

Ancak kurtardığı hayvanlara bakacak maddi imkanı olmadığını söyleyen Pavloviç, köpek yavrularının bakımı için hayvanseverlere ve hayvanları koruma derneklerine çağrıda bulundu. Pavloviç, yine de şu anda garajda baktığı sevimli yavrulardan birini almak istiyor.

Görüntü paylaşım sitesi YouTube'da genç bir kızın, beyaz bir kovaya koyduğu yavru köpekleri, debisi yüksek bir nehre tek tek atarken görüldüğü 44 saniyelik bir video yer almış ve polis geçen hafta genç kızın kimliğinin belirlendiğini açıklamış ve Bosnalı olduğu belirtilen kız hakkında soruşturma açılmıştı.

Görüntüler infiale yol açarken, sosyal paylaşım sitesi Facebook başta olmak üzere birçok paylaşım sitesinde, hayvanların kaybından duyulan üzüntüyü ifade eden ve genç kızın bulunmasına yönelik sayfalar oluşturulmuştu.

Genç kızın ailesi Boşnak basınına, kızlarının internette "insan avı" başlatılmasından büyük üzüntü duyduğunu ve depresyona girdiğini, bir süre hastaneye kaldırıldığını anlatmıştı.