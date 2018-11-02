Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Adapazarı ilçesinde, nehir kenarında, telef olmuş 8 köpek bulundu. Yapılan ilk incelemede, köpeklerin zehirlendiği belirlenirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Rüstemler Mahallesi\'nde meydana geldi. Sakarya Nehri kenarından köpek sesleri duyanlar, bölgeye geldiğinde, telef olmuş 8 köpeği gördü. İlçe sakinleri, bu hayvanların yanında ise 7 yavru köpeği canlı buldu. Şaşkınlık ve üzüntü yaşayan ilçe sakinleri, polise ve hayvan barınağı görevlilerine haber verdi. Barınaktan gelen ekibin yaptığı ilk incelemede, köpeklerin yedikleri besinden zehirlendiği tespit edildi. Polis, olaya ilişkin aynı bölgede ismi öğrenilemeyen kişiyi gözaltına aldı. Köpeklerin telef olmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.



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