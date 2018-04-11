Negredo ve Love'ın kaderini kalan 6 hafta belirleyecek

Devre arası transfer döneminde Vagner Love ve Cyle Larin gibi forvetlerle kadroyu güçlendiren Beşiktaş yönetimi, yeni sezon için golcü planlamasını kalan haftalara göre yapacak.

Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Siyah-beyazlı takımda şimdiye kadar beklentilerin altında kalan iki yıldız son maçlarda kendi kaderlerini kendileri çizecek. Form grafiklerini yükseltmeleri durumunda kadroda tutulacak olan Negredo ve Vagner Love ile aksi halde yolların ayrılması gündeme gelecek.

Özellikle Negredo ve Vagner Love’ın performansına göre strateji belirleyecek olan siyah-beyazlı yönetim, bu iki oyuncunun kaderlerini adeta kendi ellerine bıraktı. Cenk Tosun’dan sonra gol bölgesinde sıkıntılar yaşayan ve Babel ile Talisca’nın gizli forvet kimliğiyle ayakta kalan Beşiktaş, lig bitene kadar bu konuda ciddi bir hamlede bulunmayacak. Şampiyon olunması ve eldeki golcülerin form durumunun iyi olması halinde, Negredo ve Love’a gelecek tekliflere göre hareket edecek.

Talisca faktörü

Teknik Direktör Şenol Güneş’in, sanılanın aksine bu iki golcünün takıma sağladığı katkıdan memnun olduğu öğrenilirken, yönetimin ise sezon sonu için her türlü ihtimali masaya yatırdığı ortaya çıktı. Larin’i transfer ederek hücum hattını daha da güçlendiren siyah-beyazlı yönetim, olası bir ayrılık ihtimali nedeniyle bazı golcüleri de gizlice takip ettiği bildirildi.

Transfer bütçesinin önemli bir kısmını Talisca’nın bonservisini almak için kullanmayı planlayan ve bu nedenle forvet transferine çok fazla para harcamak istemeyen siyah-beyazlılar, Love ve Negredo’nun iyi bir grafik yakalamasını bekleyecek. Aksi halde bu oyuncularla yolların ayrılmasını gündemine taşıyacak olan yönetim sezon sonunda duruma göre gerekirse yeni bir yol haritası çizecek.