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Spor

Negredo, Al Nasr takımına transfer oldu

Geçen sezon Beşiktaş'a transfer olan Alvaro Negredo'yla yollar ayrılıyor

15 Eylül 2018 19:54

Beşiktaş'ın İspanyol forveti Alvaro Negredo, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Al Nasr takımına transfer oldu. İspanyol forvet, bu akşam Beşiktaş formasıyla son maçına çıkacak.

NTV Spor'un haberine göre, geçen sezon Beşiktaş'a transfer olan Alvaro Negredo'yla yollar ayrılıyor. İspanyol santrfor, Birleşik Arap Emirlikleri kulüplerinden Al Nasr'a transfer oldu.

Habere göre tecrübeli golcü bugün oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla son maçına çıkacak. Negredo, maçın ardından Beşiktaş'a veda edecek.

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