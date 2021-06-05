Negatif test sonucu ya da aşı belgesi istenecek; Türkiye'nin Azerbaycan uçuşları 10 Haziran'da başlıyor

Türkiye ve Rusya vatandaşları, gerekli belgeleri temin ederek 10 Haziran'dan itibaren hava yoluyla Azerbaycan'a seyahat edebilecek.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı Koronavirüs Operasyonel Karargahı, epidemiyolojik koşulları istikrarlı olan bazı ülke vatandaşlarının ziyaret etmeleri için özel izin gerekliliğini kademeli olarak kaldırmaya yönelik kararın kabul edildiğini duyurdu.

Alınan karara göre Rusya ve Türkiye vatandaşları, 10 Haziran'dan itibaren hava yoluyla Azerbaycan'a seyahat edebilecek.

Karargah, yabancıların belirtilen koşullar altında Azerbaycan topraklarını ziyaret edebileceklerini belitti.

Buna göre 18 yaşından büyük yolcuların Covid-19'a karşı tamamen aşılandığı veya hastalığı atlatarak iyileştiği yönünde ilgili ülke tarafından düzenlenen resmi bir belgeyi (Covid pasaportu) ve uçuştan önce yapılan Covid-19 PCR testinin negatif sonucunu gösteren bir belge bulundurması gerekiyor.

18 yaş altındaki yolcuların ise uçuştan önce yalnızca Covid-19 PCR testinin negatif sonucunu içeren belgeyi bulundurmasının yeterli olduğu ifade edildi. (İHA)