Nefret suçuna iyi hal indirimi!

Eşcinsel Mustafa Murat Yücel’i öldüren ve müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan C.T., iyi hal indirimden yararlandı.

Geçtiğimiz sene eşcinsel Mustafa Murat Yücel'i öldüren C.T., "iyi hal" indirimiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. C.T., Ağustos 2011'de Taksim'de bir ir eşcinsel barında tanıştığı altı kişiyle birlikte Yücel'in evine gitmiş, Yücel'i kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü.

kaosgl.com'da yer alan habere göre, müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan C.T., "Olay gecesi Murat Yücel evde kızların olduğunu belirterek davet etti. Eve gittiğimizde kız olmadığını görünce, 'Ben kız değil miyim, benim kızlardan neyim eksik' diyerek kapıyı kilitledi. Bana ilişki teklif etti. Kabul ettim. Daha sonra 'şimdi sıra bende' diyince kendimi kaybettim" diyerek ağır tahrik indiriminden yararlanmak istediğini belirti.

Mahkeme, C.T.'ye önce müebbet hapis cezası verdi, ardından "iyi hal" indirimi uygulanarak 25 yıl ağır hapse indirildi.

Kaos GL'den Umut Güner kararla ilgili olarak; "Mahkeme hep sanığa inanıyor. Katiller, 'bana ters ilişki teklif etti', 'ben onu kadın sanmıştım'tan sonra üçüncü bir yalan ile karşımıza çıkıyor. Hadi diyelim gerçekten 'evde kadın var' dedi ve 'evde kadın çıkmadı' bunun sonucu öldürmek midir? Hakimler bu cinayetlere 'adi adam öldürme' gibi bakmaya devam ettikleri müddetçe, güvenlik görevlileri bu cinayetlerdeki nefret saikini araştırmadıkları müddetçe adalet yerini bulmayacak ve katiller adalet sistemini ödüllendirmeye devam edecekler. Katilin 'iyi hal'inin gündeme gelmesi ama toplumsal yapının beslediği nefret saikinin gündeme gelmemesi de adaletin heteronormatif yapısını gözler önüne seriyor." diye konuştu.

Avukat Hayriye Kara ise karar hakkında şöyle konuştu:

"Genel olarak nefret cinayetlerinde 'ters ilişki teklif etti, bu nedenle tahrik oldum, öldürdüm' gibi savunmalar yapılıyor. Buradan bakarsak ters ilişki teklif etmek haksız bir fiil oluyor.

"Haberde geçen ise takdiri indirimdir. Burada hakimin takdir yetkisi daha geniştir. Kararı görmediğim için hakimin dayandığı nedenler hakkında yorum yapamıyorum. Ancak uygulamanın takdir yetkisine kalan durumlarda, daha önce de şahit olduğumuz gibi, LGBT bireylerin aleyhine sonuçlar oluşabiliyor."

TCK madde 62; Takdiri indirim nedenleri

MADDE 62. - (1) Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmibeş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların beşte birine kadarı indirilir.

2) Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurulabilir. Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir.