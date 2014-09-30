Nefret cinayetinde aynı bahane: İlişki teklif etti!

Geçtiğimiz hafta İzmir’in Bornova İlçesi’nde, Güzelbahçe Belediyesi Fen İşleri’nde çalışan inşaat mühendisi 30 yaşındaki Tarık Türkmen’i öldüren katil zanlısı U.R. yakalandı. Suçunu kabul eden U.R., Türkmen ile bir süre önce internete üzerinden tanıştıklarını ve olay günü de Bornova’daki alışveriş merkezinde buluştuktan sonra evine gittiklerini anlattı. U.R., Türkmen’i "ilişki teklif ettiği" için öldürdüğünü öne sürdü.

DHA'da yer alan habere göre, Evka-3 Mahallesi 127/15 sokak, 4 numarada geçen hafta meydana gelen olayda, Yelki Belediyesi’nde inşaat mühendisi olarak çalışan ve bütünşehir yasasının çıkmasıyla Güzelbahçe Belediyesi Fen İşleri’nde çalışmaya başlayan Tarık Türkmen’den iki gündür haber alamayan belediye yetkilileri,durumu Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli ablası psikiyatrist Dr. Nuray Türkmen’e bildirdi. Yelki’de oturan anne ve babasıyla konuşan Nuray Türkmen, onların da görmediğini söylemesi üzerine, bekar olan kardeşinin yaşadığı Bornova’daki evine gitti. Nuray Türkmen yanındaki anahtarla kardeşinin evine girdiğinde, Tarık Türkmen’i yerde çıplak durumda kanlar içerisinde buldu. Nuray Türkmen hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Tarık Türkmen’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Türkmen’in cenazesi, Evka 3 Hacı Mustafa Gökdemir Cami’nde kınılan namazın ardından son yolculuğura uğurlandı.

Aracını kullanınca yakalandı

Olaydan sonra geride iz bırakmak istemeyen cinayet şüphelisi, evi ateşe verip Tarık Türkmen’in de otomobilini alarak kaçtı. Araştırmalarını otomobil üzerine yoğunlaştıran ekipler, aracın kamera kayıtlarını en son Kahramanlar Bölgesi’nde gördü. Gidiş yönündeki bölgelerde günlerce araştırma yapan ekipler, otomobili Çamdibi semtinde park halinde buldu. Otomobilin yakınında önlem alan polis, aracı kullanan kişinin de 25 yaşındaki U.R. olduğunu belirledi. Ancak U.R.’nin cinayet sırasında yanında başka bir kişinin olup olmadığını belirlemek için polis, bir süre takibe devam etti. Bu süre içerisinde kurbanının otomobilini de kullanmayı sürdüren, çalıştığı inşaat firmasından da izinli olan U.R., gerekli araştırmanın tamamlanmasıyla da gözaltına alındı.

Suçunu kabul eden U.R.’nin, Tarık Türkmen ile bir süre önce internete üzerinden tanıştıklarını ve olay günü de Bornova’daki alışveriş merkezinde buluştuktan sonra evine gittiklerini anlattı. U.R., Türkmen’i ilişki teklif ettiği için öldürdüğünü öne sürdü.

Tarık Türkmen’in ayrıca, cep telefonu ile diz üstü bilgisalarını da aldığı tespit edilen U.R., adliyeye sevkedildi.