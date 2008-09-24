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'Nefise’yi markette keşfettim'

Neşe Erberk, "Manken ajansını yönetirken, yollarda, marketlerde, güzel kız ve yakışıklı çocuk avına çıkardım" dedi

24 Eylül 2008 03:00

Neşe Erberk, Kanaltürk’te yayınlanan ‘Orada Neler Oluyor’ programında podyumun  tanınan mankenlerini nasıl keşfettiğini açıkladı. “Neşe Erberk Mankenlik Ajansı’nı yönetirken yollarda, marketlerde güzel kız, yakışıklı çocuk avına çıkardım” diyen Erberk, şunları anlattı: “Bir gün Arnavutköy’den arabamla geçerken bir baktım güzeller güzeli bir kız otostop çekiyor. Hemen arabaya aldım. ‘Mankenlik yapmayı düşünür müsün?’ diye sordum. ‘Bilmem ki’ derken kartımı uzattım. O kız Elif Kıramer’di” diyen Erberk şu şekilde devam etti:

“En ilginç keşfim ise Nefise Karatay’dır. Marketten alışveriş yapıyordum. Tam kahvaltılık reyonunun önünde Nefise’yi gördüm. Biraz tombik geldi, ama baktım ifadesi, duruşu müthiş. Ona da hemen bir kart uzattım. Nefise ajanstan içeri geldiğinde çok korkak ve çekingendi. Ona ‘Sen günün birinde Türkiye güzeli seçileceksin. Dik dur’ dedim. Aradan 2 yıl geçti. Nefise 1997 Türkiye Güzeli oldu. Tacını giyerken aklıma marketteki halimiz geldi, duygulandım ve güldüm.”

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