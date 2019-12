Nefeslikler olsaydı facia yaşanmazdı

T24 - Çalışma Bakanı Ömer Dinçer, Bursa'da 19 kişinin öldüğü maden ocağında "nefeslik olarak adlandırılan havalandırma bacaları olsaydı bu facia yaşanmazdı" dedi. Dinçer, işletme için "kömürün cazibesine kapıldılar" ifadesini kullandı.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dinçer, İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca Antalya'da düzenlenen ''İş Müfettişleri Hizmet İçi Eğitim Semineri''ne katıldı.



Seminerde yaptığı konuşmada, Bursa'da maden ocağında meydana gelen grizu faciasında işverenin nefesliği açmadığını ifade eden Bakan Dinçer, şunları kaydetti.



''Bursa'daki iş kazasında işveren şayet nefesliği açsaydı muhtemelen kaza olmayacaktı. Ama nefesliği açmadı. Nefesliği açmaya giderken orada karşısına çıkan kömürün cazibesine kapıldı, kömür çıkartmayı tercih etti. Ve aktif havalandırma sistemini de iyi yapmadığı için kazayla karşı karşıya kalındı. Eğer öyle ise biz insanları bu noktada mutlaka ikna etmeli ve iş sağlığını ve iş güvenliğiyle ilgili tedbir ve önlemleri almalarını sağlamanın yollarını bulmalıyız. Eğer bu ikna etme sürecinde ve rehberlik sürecinde insan hayatını etkileyecek veya can kaybına sebep olacak bir hata ve eksiklik varsa asla onun çalışmasına izin vermemeliyiz.



Mutlaka işini durdurmalı tedbiri almasını sağlamalı, ondan sonra çalışmasını yürütmeliyiz. Adeta her işletmeye özel bir hekim gibi davranmalıyız. Hem o işletme yaşamalı hem de herhangi bir can kaybı olmamalıdır. O açıdan bakıldığında sorumluluğumuzun yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve şunu ısrarla söylüyorum: Bu ülkenin herhangi bir köşesinde bir iş kazası oluyor ve o iş kazasında bir can kaybı meydana geliyorsa onda hepimizin sorumluluğu vardır. Sizin o sırada o iş yerini denetlememiş olmanız, sorumluluğunuzu azaltmıyor. Benim o esnada orada olmamam yahut da işin sorumluluğunu size devretmiş olmam benim sorumluluğumu azaltmıyor.''