Nefesler tutuldu; Süper Kupa bu akşam sahibini buluyor

Türk futbolseverlerin 3 aylık hasreti bugün sona eriyor. Spor Toto Süper Lig 2012-2013 sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası 2012-2013 sezonu Şampiyonu Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor.

Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Muhtemel 11’ler belli oldu

Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında, “Muslera, Eboue, Semih, Chedjou, Hakan Balta, Hamit, Melo, Selçuk, Sneijder, Burak ve Drogba” 11’iyle sahada olması bekleniyor.

Fenerbahçe ise, “Mert, Mehmet Topuz, Bruno Alves, Bekir, Kadlec, Cristian, Mehmet Topal, Emre, Kuyt, Webo ve Sow” 11’iyle sahada olacak.

Terim kulübeden seyredecek

Galatasaray'da geçen sezondan kalan cezası nedeniyle kulübede yer alamayacak teknik direktör Fatih Terim, kadroya cezalı Sabri'yle birlikte Dany, Riera, Elmander ve Engin Baytar'ı almadı.

Fenerbahçe'de de yine geçen sezondan cezaları süren Volkan ve Meireles, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör Ersun Yanal sakatlıkları süren Egemen ve Gökhan Gönül'ün yanı sıra Yobo, Krasic ve lisansı çıkarılmayan Holmen'i Kayseri'ye götürmedi.