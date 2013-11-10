Olmayınca olmuyor, Galatasaray Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenemiyor

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftası dev derbiye sahne oldu. Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu'nda Galatasaray'ı konuk etti. 14 yıldır Kadıköy'de şansı dönmeyen Aslan, bu derbiden de puansız ayrıldı. Lider Fenerbahçe, Emre ve Baroni'nin golleriyle 3 puanı alarak, ligde arayı daha da açtı.

Bu skorla ligdeki ikinci yenilgisini alan Galatasaray 19 puanda kalırken, lider Fenerbahçe ise puanını 28'e çıkardı.

Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaray karşısında aldıkları galibiyetin sevincini taraftarla beraber tezahürat yaparak kutladı.

Karşılaşmanın bitiminden sonra futbolcular orta sahada toplandı ve statta sessizlik hakim oldu. Futbolcular ve tribünler karşılıklı tezahürat yaparak, derbi sevincini yaşadı.

Karşılaşmaya seyircisinin desteğiyle başlayan Fenerbahçe, maçın başında istediği baskıyı kuramadı. Gökhan Gönül'ün bulunduğu sağ kanattan ataklarını geliştirmeye çalışan sarı-lacivertliler, Chedjou'nun ceza sahasında topu eliyle oynamasıyla 22. dakikada penaltı kazandı. Emre Belözoğlu'nun 23. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçen Fenerbahçe, bu dakikadan sonra topu ayağında tutarak, tempoyu düşürmeye çalıştı. Hızlı ataklarla gol fırsatı yakalamaya çalışan sarı-lacivertliler, bu isteğinde başarılı olamadı ve soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

Galatasaray, maça orta sahasını kalabalık tutarak kontrollü başladı. Topu ileride Drogba'yla buluşturmaya çalışan sarı-kırmızılı takım, ilk tehlikeli atağını bu futbolcunun 12. dakikadaki şutuyla geliştirdi. Emre Belözoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 geriye düşen Galatasaray, oyunu sarı-lacivertli takımın yarı sahasına yıkmaya çalıştı. Sarı-kırmızılılar topla daha fazla oynasa da rakip kalede önemli bir pozisyon üretemeyince ilk yarıyı 1-0 yenik tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına ilk devrenin sonunda sakatlık geçiren Kuyt'ın yerine Emenike'yi oyuna alarak başlayan Fenerbahçe, ileride Nijeryalı futbolcunun yanı sıra Webo ve Sow ile gol aradı. Rakip ataklarda savunmasında açık vermeyen sarı-lacivertliler, 66. dakikada Sow ve Webo'un hazırladığı pozisyonda Cristian ile bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı. Golden sonra zaman zaman rakip kalede tehlikeler yaratan sarı-lacivertlilerde, kaleci Volkan Demirel 90+2. dakikada Melo'nun penaltı atışında gole izin vermedi. Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak, rakibiyle arasındaki puan farkını 9'a çıkardı.

İkinci yarıya gol bulmak için çıkan Galatasaray, ilk dakikalarda rakip ceza alanı içinde önemli bir pozisyon üretemedi. Sarı-kırmızılıların İtalyan çalıştırıcısı Roberto Mancini, 62. dakikada Ceyhun Gülselam'ın yerine Engin Baytar'ı sahaya sürdü. Ancak sarı-kırmızılılar beraberlik golünü ararken, 66. dakikada Cristian'ın golüne engel olamayınca, 2-0 geriye düştü. Golden 2 dakika sonra Burak Yılmaz ile önemli bir pozisyonu değerlendiremeyen Galatasaray'da 72. dakikada Bruma'nın yerine Umut Bulut oyuna dahil oldu. Maçın 90. dakikasında penaltı atışı kazanan sarı-kırmızılılarda, 90+2. dakikada penaltı atışını kullanan Melo topu kaleci Volkan Demirel'e nişanladı. Galatasaray, rakibine 2-0 yenilerek, Kadıköy'de yine galip gelemedi.

Gezi sloganı yine ses kıstırdı

Karşılaşmanın 34. dakikasında Fenerbahçe tribünleri hep bir ağızdan 'Her yer Taksim her yer direniş ' sloganı atınca, yayıncı kuruluş taraftarın sesini kıstı.

Emre Belözoğlu, Galatasaray'a ilk golünü attı

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, kariyerinde eski takımı Galatasaray'a ilk golünü attı. Derbide, Fenerbahçe'nin 23. dakikadaki penaltı golünü kaydeden Emre, 2008 yılından bu yana formasını giydiği sarı-lacivertli takımda, ilk kez Galatasaray filelerini havalandırdı. Emre, 2001 yılında Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra 8 yıla yakın bir yurt dışı macerasının ardından 2008-2009 sezonundan itibaren Fenerbahçe formasını giymeye başladı. 2012-2013 sezonunun ilk yarısında Atletico Madrid formasını giyen Emre, o sezon ikinci yarıda tekrar sarı-lacivertli ekibe dönmüştü. Volkan: Şampiyonluğu konuşmak için erken Galatasaray galibiyeti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulan Volkan Demirel, şampiyonluk için konuşmanın erken olduğunu söyledi. Volkan, "Takımımı bu galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Hak ettiğimiz bir sonuç olduk. Centilmence, derbiye yakışır bir karşılaşma oldu. Bütün Fenerbahçe taraftarı bugünkü güzelliği yaşamayı hak etti. Şampiyonluk yarışı için konuşmak erken olur. Geçtiğimiz yıllarda 8-9 puan geriden gelip şampiyon olduğumuz için ne söylersek doğru olmaz. Sezon sonuna kadar mücedelemizi devam ettireceğiz" dedi. Maç içinde yaşadığı sakatlık hakkında da konuşan başarılı eldiven, "MR çekilecek kesin sonucu ondan sonra göreceğiz" şeklinde konuştu. Gökhan Gönül: Kendimi yere attım; utanıyorum Fenerbahçe'nin başarılı Milli beki Gökhan Gönül, eşine az rastlanır bir açıklamaya imza attı. Derbi sonrası Lig TV'ye konuşan Gökhan, bir pozisyonda penaltı için kendini yere attığını itiraf ederek, bundan utanç duyduğunu belirtti. İlk yarıda Dany ile girdiği bir ikili mücadelede hakeme penaltı itirazında bulunan Gökhan, o esnada hata yaptığını kabul etti. Pozisyon hakkında hiçbir şey sorulmadan konuyu kendisi açan Gökhan, "Pozisyon sırasında müdahale edildiğini hissettim. Neden öyle oldu bilmiyorum ama kesinlikle penaltı değildi. kendini yere attığım için utanıyorum. Bir daha böyle birşey gerçekleşmeyecek..." dedi. Baroni: Böyle bir derbiyi kazanmak çok önemli Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçta ikinci golü atan sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Cristian Baroni, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Cristian, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, galibiyetten dolayı tüm takım arkadaşlarını tebrik ederek, "Maçta çok iyi pozisyonlara girdik ve 2-0 kazandık. Derbiyi böyle kazanmak çok önemli bir şey" diye konuştu. Brezilyalı futbolcu, "Penaltıyı kullanmadan önce Melo ile ne konuştunuz " şeklindeki soru üzerine, "Pozisyon hakkında konuştuk. Çok önemli bir şey konuşmadık. Sadece penaltı olup olmadığını konuştuk" ifadelerini kullandı. Alves: Drogba'yı tutmak kolay değil Sarı-lacivertlilerin Portekizli futbolcusu Bruno Alves ise oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını vurgulayarak, "Topla daha çok biz oynadık. Galatasaray'a fazla gol pozisyonu vermedik. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum" şeklinde konuştu. Alves, Drogba gibi dünya klasında bir oyuncuyu tutmanın her zaman zor olduğunu kaydederek, "Ancak defansı tek başıma ben yapmadım, takım olarak yaptık. Yine böyle takım olarak savunma yaparsak güzel şeyler olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı. Bu arada, Cristian Baroni basın toplantısına iki çocuğuyla geldi. 'İmparator Fatih Terim' tezahüratları Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşmanın 85. dakikasında ilginç bir tezahürat yaptı. Bütün tribünler, Galatasaray ile yolları kötü bir şekilde ayrılan şimdi A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran teknik direktör Fatih Terim için "İmparator Fatih Terim" şeklinde tempo tuttu. Taraftarlar daha sonra "Fatih'i satanı biz de satarız" şeklinde bağırdı.

Çirkin görüntüler yaşanmadı

Genelde büyük gerginliklerin yaşandığı ezeli rekabette bu kez ne 90 dakika ne de sonrası korkulana sahne olmadı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbide 90 dakika boyunca fazla gerilim yaşanmadı. Maçın başlarındaki küçük gerginliği saymazken iki takım oyuncuları hep sakin davrandı. Derbinin sonrası da çok güzel manzaralar yaşandı. Bitiş düdüğüyle birlikte iki takımın futbolcuları, birbirlerini kutladı ve dostluk manzaraları sergiledi. Ersun Yanal'ın 11 yıllık hasreti Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray karşısında aldığı 2-0'lık skor, teknik direktör Ersun Yanal'a 11 yıl sonra sarı-kırmızılı takıma karşı galibiyeti sevinci yaşattı. Galatasaray'a karşı bundan önceki galibiyeti 2002 yılında Gençlerbirliği'nin başında alan Yanal, daha sonraki 13 lig maçında 3 puana ulaşamamıştı. Gençlerbirliği, 24 Kasım 2002 tarihinde Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan maçı 1-0 kazanırken, Ersun Yanal daha sonra Manisaspor, Trabzonspor ve Eskişehirspor'un başında "Cim Bom"a karşı galibiyet alamadı. Yanal, bu sezon başında Kayseri'de oynanan TFF Süper Kupa maçında 1-0 kaybettikleri Galatasaray'a karşı, ligde galibiyet hasretine son verdi. Tecrübeli teknik adam, Denizlispor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor ve Fenerbahçe'nin başında ligde Galatasaray ile yapılan 22 müsabakanın sadece 4'ünde galibiyet görürken, takımları 11 kez mağlup oldu, 7 kez de berabere kaldı. Galibiyet serisi de kısa sürmüş oldu Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'deki 3 maçlık galibiyet serisi, Fenerbahçe karşısında aldığı yenilgiyle sona erdi. Ligde son oynadığı Kardemir Karabükspor, Kayserispor ve Torku Konyaspor maçlarında 3'er puanla ayrılan sarı-kırmızılı takım, Kadıköy deplasmanından puansız dönerek, galibiyet serisini sürdüremedi. Mancini, Kadıköy'de başaramadı Galatasaray'da Fatih Terim'den sonra göreve getirilen Roberto Mancini de Kadıköy'de takımını galibiyete ulaştıramadı. Fenerbahçe'yi deplasmanda yaklaşık 14 yıldır yenemeyen Galatasaray, İtalyan teknik adam yönetiminde çıktığı ilk derbiden de eli boş döndü. Kadıköy'de galibiyet göremeyen 4. Galatasaray Kulübü Başkanı olan Ünal Aysal'ın görev yaptığı sürede sarı-kırmızılı takım, rakibi ile deplasmanda oynadığı 4. maçında da 3 puan elde edemedi. Mancini geldiğinden beri kaleyi kapatamıyor Galatasaray, İtalyan teknik adam Roberto Mancini yönetiminde çıktığı 8. maçında da kalesini gole kapatamadı. 14 yıllık kabus Galatasaray, Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla mağlup olarak Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki kazanamama serisini 14 yıla çıkardı... "Cim Bom", Kadıköy'de son galibiyetini 1999'da aldı. 22 Aralık 1999 tarihinde yapılan lig maçını 2-1 kazanan Galatasaray, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de oynadığı 3'ü Türkiye Kupası, 15'i de lig olmak üzere 18 resmi maçta galibiyete ulaşamadı. Galatasaray, bu süre içinde Kadıköy'deki beraberliklerinden 2'sini Türkiye Kupası karşılaşmalarında elde ederken, deplasmandaki son 15 lig maçından 12'sini yitirdi, 3 beraberlik alabildi. İki takım arasında Kadıköy'deki son 18 maçtan 13'ünü Fenerbahçe kazandı, 5'i berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin bu süredeki 39 golüne, Galatasaray 13 golle yanıt verebildi. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de bileği bükülmüyor Sarı Kanaryalar, büyük taraftar desteği altında oynadığı Kadıköy'deki lig derbilerinde Galatasaray'ı son 15 maçtan 12'sinde yenip, 3'ünde berabere kalırken, Beşiktaş ile yaptığı son 9 maçtan 6'sını kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve ezeli rakiplerine kendi evinde boyun eğmedi. Fenerbahçe, Kadıköy'deki lig maçlarında Galatasaray'a karşı son yenilgisini 22 Aralık 1999, Beşiktaş'a ise 17 Nisan 2005 tarihinde aldı.

Maçın özeti

12. dakikada Bruma hızla Fenerbahçe ceza sahası önüne taşıdığı topu Drogba'ya aktardı. Drogba'nın ceza yayı üzerinden sert şutunda top kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

20. dakikada Kuyt'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Gökhan Gönül'ün sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 22. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında Chedjou ceza sahasında topa eliyle dokununca hakem Bülent Yıldırım penaltı noktasını gösterdi. 23. dakikada penaltıyı kullanan Emre Belözoğlu, topu filelere gönderdi: 1-0. 31. dakikada Drogba'nın yaklaşık 35 metreden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti. 32. dakikda Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortada Webo'nun kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı. İlk yarıda başka önemli pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 önde gitti. 57. dakikada Gökhan Gönül'ün kafayla indirdiği topla ceza alanına giren Emenike'den önce Semih Kaya yatarak topu müdahale edip, meşin yuvarlağı kornere attı. 66. dakikada Sow'un pasıyla sağdan ceza alanına giren Webo'nun yerden ortasında arka direkte bomboş pozisyonda topla buluşan Cristian, meşin yuvarlağa dokunarak filelere gönderdi: 2-0 67. dakikada golden sonra yedek kulübesinden çıkarak hakeme itiraz eden Sabri Sarıoğlu, sarı kart gördü. 68. dakikada Selçuk İnan'ın orta sahadan savunmanın arkasına attığı uzun pasta Burak Yılmaz bir anda ceza alanının sol tarafında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak ileri çıkan kaleci Volkan Demirel, yatıp ayağıyla Burak'tan aldığı topu uzaklaştırdı. 81. dakikada Mehmet Topal'ın pasıyla ceza alanı dışında sol çaprazda topla buluşan Sow'un sert şutunda, top direğin yanından auta çıktı. 90. dakikada sağdan Aydın Yılmaz'ın ortasında top Mehmet Topal'ın eline çarptı. Bu pozisyonda hakem Bülent Yıldırım, topun ceza alanı içinde Mehmet'in eline çarptığını belirterek, penaltı noktasını gösterdi. 90+2. dakikada Melo'nun kullandığ penaltı atışında kaleci Volkan Demirel soluna uzanarak, topa sahip oldu. Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Maç öncesi

Maraton Tribünü’nün orta sırasına, tribünün neredeyse tamamını kaplayan "Atamızı saygıyla anıyoruz” yazılı pankart asıldı. Bu pankart diğer tribünlerden de büyük alkış aldı.

Fenerbahçe kongresine damgasını vuran "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı, derbi öncesi bu kez statta yapıldı.

Bu arada Galatasaray sahaya çıktığında yoğun bir protesto yapılırken, Fenerbahçeli futbolcular ise tek tek tribüne çağrılarak alkışlandı.

Maçtan önce Fenerbahçe'nin hocası Ersun Yanal, Galatasaray soyunma odasına giderek, İtalyan çalıştırıcı Roberto Mancini'ye hem başarı diledi hem de geçtiğimiz günlerde olduğu anjiyo sonrası kendisine geçmiş olsun dileği sebebiyle teşekkür etti.

Üstünlük Kanarya'da

Bu akşamki maçla birlikte, iki takım arasındaki 104 yıllık rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 143-120, gol sayısında da 526-477 üstünlüğü bulunuyor.

Lig maçlarında Fenerbahçe 47, Galatasaray 31 galibiyet aldı, 35 maç berabere tamamlandı. Sarı-lacivertliler ligdeki gollerde de 148-112 önde.