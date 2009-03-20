'Nefes Nefese' Fransızca'ya çevrildi.

Yazar Ayşe Kulin'in "Nefes Nefese" adlı romanı Fransızcaya çevrildi.



"Dernier Train Pour Istanbul" (İstanbul'a Son Tren) adıyla Guillaume

Marliere tarafından çevrilen kitap, Ramsay yayınevi tarafından basıldı.



Türk Dışişlerinde görev yapan emekli büyükelçilerin anılarından ve arşiv

belgelerinden yararlanılarak hazırlanan roman, İkinci Dünya Savaşında Nazizmin

Fransa'da Musevilere yaptığı baskıyı ve Türk diplomatlarının çok sayıda

Musevi'nin hayatını kurtarmasını anlatıyor.



Yine romandan esinlenerek hazırlanan ve Fransa'dan Türkiye'ye kaçmayı

başaran Musevilerle yapılan röportajlardan oluşan bir belgesel filmin bu yıl

içinde gösterime girmesi bekleniyor

