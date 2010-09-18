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NEFES BORUSUNA SAKIZ KAÇAN GENÇ ÖLDÜ HARMANCIK (A.A)

18 Eylül 2010 19:12

-NEFES BORUSUNA SAKIZ KAÇAN GENÇ ÖLDÜ HARMANCIK (A.A) - 18.09.2010 - Bursa'nın Harmancık ilçesinde nefes borusuna sakız kaçan genç, öldü. Alınan bilgiye göre, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine gitmek üzere Harmancık terminaline giden Ramazan Bayram (19), otobüsün hareket etmesini beklerken, fenalaşarak yere düştü.  Terminaldeki vatandaşlar tarafından Harmancık Devlet Hastanesine kaldırılan gencin nefes borusunun, çiğnediği sakız kaçması sonucu tıkandığını belirledi. Bayram, nefes borusundaki sakızın çıkarılmasına rağmen hayatını kaybetti.  Olayı duyarak hastaneye gelen anne Fatma Bayram ve baba Hamdi Bayram hastane önünde sinir krizi geçirdi.  Gencin cesedi, otopsi için Tavşanlı Devlet Hastanesine gönderildi.

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