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Nefes borusuna mama kaçan bebek öldü

Mesut MADAN/BURDUR (DHA)- BURDUR'da, nefes borusuna mama kaçtığı öne sürülen 3 aylık Hatice Damla Akbaş, yaşamını yitirdi

12 Ağustos 2018 12:15

Mesut MADAN/BURDUR (DHA)- BURDUR\'da, nefes borusuna mama kaçtığı öne sürülen 3 aylık Hatice Damla Akbaş, yaşamını yitirdi.
Bucak ilçesine Boğazköy\'de Hatice Damla Akbaş\'ın, dün saat 22.00 sıralarında iddiaya göre nefes borusuna mama kaçtı. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği bebek, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hatice Damla Akbaş, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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