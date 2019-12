'Nefes aldık'

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Arda Turan, UEFA Kupası'nda Bordeaux'yu elemelerinin ve ardından ligde Konyaspor'u yenmelerinin kendilerine nefes aldırdığını söyledi.



Arda, Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamada, Bordeaux ve Konyaspor maçlarında aldıkları başarılı sonuçlarla yeniden keyiflendiklerini belirtirken, "Biraz nefes alma fırsatı bulduk ve önümüze daha iyi bakıyoruz. Şimdi her iki maçı da unuttuk. Önümüzdeki her maçı kazanmak için oynayacağız. Başka çaremiz yok" dedi.



Galatasaray'ın, oynadığı her maçı kazanabileceğini, ancak iyi konsantre olunması gerektiğini vurgulayan Arda, son maçlarda attığı gollere ve yükselen performansına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben her zaman mücadelemi takımım için sonuna kadar veriyorum. Goller de olunca tabii ki mutlu oluyorum, ama önemli olan gollerin işe yaraması. Bordeaux ve Konyaspor maçlarında işe yaradı. Benim işim, Galatasaray forması altında mücadele etmek, bunu da sonuna kadar sürdüreceğim. Maçları, öncesinde kafamızda defalarca oynayıp, pozisyonları düşünüyoruz. Gol atarsak veya gol yersek neler yaparız, düşünüyoruz. Maçı kafamda oynamayı seviyorum, hoşuma gidiyor. A takıma ilk çıktığım zamanla bugün arasında hem saha içi, hem saha dışı olarak önemli fark var. Çok daha fazla olgunlaştığımı, takıma çok daha fazla katkı yaptığımı düşünüyorum. Bu da benim için çok önemli."



MEHMET TOPAL'IN KEHANETİ



Arda, omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan takım arkadaşı Mehmet Topal'ın, Konyaspor maçı öncesi, gol atacağını söylediğini aktardı.



Konyaspor maçı öncesi hastanede ziyaret ettiği Mehmet Topal'ın, kendisine, "Narkozdan çıkınca senin ismini sayıklamışım. Konya maçında gol atacağını hissediyorum" dediğini aktaran Arda, "Ben de 'Tamam, atarsam sana armağan ederim' demiştim. Kısmet oldu gol atmak ve ben de ona armağan ettim" dedi.



UEFA Kupası 4. turundaki rakipleri Hamburger SV'nin saygı duyulacak bir ekip olduğunu da dile getiren Arda, "Biz finali hedefliyoruz. Hedefi final olan bir takım, artık sonuna kadar gitmeli. Biz Hamburg'u elemek istiyoruz. Bunun için iki maçta elimizden geleni yapacağız" şekline görüş belirtirken, takımın başına Bülent Korkmaz'ın gelmesi konusunda da "Her zaman değişiklikler fark ettirir. Takımın başına Bülent Hocanın gelmesi ise çok daha farklı şeyler getiriyor. Çok fark etti"değerlendirmesini yaptı.