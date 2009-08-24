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Yaşam

Nefertiti' ye benzemek için 23 operasyon yaptırdı

Namita, Nefertiti'ye benzemek için 20 yılda 23 operasyon geçirmiş, sayısız rötuş yaptırmış.

24 Ağustos 2009 03:00

Namita, Nefertiti'ye benzemek için 20 yılda 23 operasyon geçirmiş, sayısız rötuş yaptırmış.

49 yaşındaki üç çocuk annesi bir kadın, Kraliçe Nefertiti’ye nasıl dönüşür? 200 bin sterlin (yaklaşık 500 bin TL) harcadığı 51 estetik operasyonla. Her şey 20 yıl önce, Brighton’da yaşayan Nileen Namita’nın ‘önceki hayatında Nefertiti olduğu’na inanmasıyla başladı. “Çocukluğum ve gençliğim boyunca rüyalarımda Nefertiti’yi görüyordum. Aramızda inanılmaz bir enerji vardı. Yaşadığı yeri, hizmetçilerini, odalarını hatta yediği yemekleri bile görüyordum” diyen Namita, gördüğü bu rüyaların ne anlama geldiğini araştırmış. Daha sonra bir psikiyatrdan yardım alan Namita, 23 yaşında Nefertiti’nin reenkarnasyonu olduğuna kanaat getirmiş. O günlerde Nefertiti’nin meşhur büst resmini gören Namita, bu resmin modern versiyonu olmaya karar vermiş. Sekiz burun ameliyatı, üç çene protezi, bir kaş kaldırma, dokuz yüz gerdirme, iki dudak operasyonu ve 20 küçük rötuştan sonra adeta Nefertiti’nin yaşayan büstüne dönüşmüş. Bu operasyonların yeterli olmadığını düşünen ve estetiğe devam edecek olan 49 yaşındaki Namita çok genç göründüğünü, kendinden yaşça küçük erkeklerin ilgisini çektiğini söylüyor. Namita bu serüveni anlatan bir de kitap yazıyor.

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