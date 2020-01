EA Need for Speed’i beyaz perdeye taşıyor!

EA ünlü yarış serisi Need For Speed‘in filmini çekmeye hazırlandığı iddia edildi. Şirket, Real Steel, Dreamer ve Flight gibi filmlerde de imzası bulunan yapımcı John Gatins ile görüşüyor.

Variety sitesinin iddiasına göre EA Games, Need for Speed filmi için yeni arayışlar içinde.

Bu iddia Warner, Sony ve Paramount gibi dev film şirketlerini de gayet yakından ilgileniyor. 1994 yılından bu yana 100 milyondan fazla satış başarısına ulaşan Need for Speed serisi beyaz perdeye de gelecek olursa satış başarısının yüksek olacağı düşünülmekte.

Ayrıca geçen kasım ayında yayınlanan Need for Speed: The Run’ın, serinin 18′inci oyun olduğunu ve yeni oyunun bu yılın sonlarına doğru satışa sunulacağı öğrenildi.