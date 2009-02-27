Nedved bırakıyor



Juventus'un ünlü Çek futbolcusu Pavel Nedved yeşil sahalara veda etmeye hazırlanıyor. 37 yaşındaki yıldız, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.



İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un orta saha oyuncusu Pavel Nedved, sezon sonunda yeşil sahaları bırakacağını açıkladı.



Nedved, Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında Chelsea'ye 1-0 yenilginin ardından uefa.com'a yaptığı açıklamada, oynamaktan hala büyük zevk aldığını, ancak fiziksel ve ruhsal durumunu göz önüne aldığında, genç futbolculara izin verme vaktinin geldiğini düşündüğünü söyledi.



''Benim hala genç bir futbolcu olduğumu düşünüyor olabilirsiniz, fakat ben 37'mi çoktan doldurdum'' diyen Çek futbolcu, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde veya Serie A'da ne başarı gösterirlerse göstersinler, sezon sonunda profesyonel futbol hayatına noktayı koyacağını belirtti. Kararının kesin olduğunu, fikrini değiştirmeyi düşünmediğini ifade eden Nedved, sahalara veda etmek için uygun bir zaman olduğunu kaydetti.



Kariyerini, Avrupa Şampiyonlar Ligi zaferiyle bitirmek istediğini dile getiren deneyimli futbolcu, söz konusu maça ilişkin de, ''Bu gece iyi bir sonuç almadık, ancak henüz her şey bitmedi. Mutlu sonuca ulaşmak kolay olmayacak, ancak imkansız da değil'' dedi.