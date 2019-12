Nedir bu Türklerden çektiğimiz

Beşiktaş’ın Manchester United’ın “Düşler Tiyatrosu” unvanlı Old Trafford’daki 23 maçlık Devler Ligi saltanatına son vermesinin yankıları sürüyor.



İngiliz basını temsilcimizden övgüyle söz ederken, as kadroyu dinlendirip gençlerden kurulu bir takımla mücadele eden Manchester United’ın teknik patronu Sir Alex Ferguson’u topa tuttu.

Manchester United’ın hep Türklerin azizliğine uğradığına dikkat çeken The Independent, “Genç Türkler 0 - Türk Şampiyonlar 1” manşetli haberinde Şampiyonlar Ligi’nde kendi sahasında 23 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Manchester United’in daha önce de 1996 yılında Fenerbahçe’ye karşı Old Trafford’da bir Avrupa maçında 40 yıl sonra ilk mağlubiyetini aldığını hatırlattı.



Alex Ferguson’u istifanın eşiğine getiren bu maçta da kaleci Rüştü’nün 13 yıl önce de F.Bahçe’nin kalesini koruduğuna dikkat çeken gazete, “Bu Manchester United için utandırıcı bir sonuç” dedi. İngiliz basınının yorumları şöyle...



The Sun: “Gençler pataklandı. Avrupa’nın Beşik Adamı. Beşiktaş Old Trafford’da şok bir galibiyet kaptı.”



Daily Star: “Alex Ferguson’un acemilerine Tello’nun vizyon draması.”



Daily Mail: “Tello, Alex Ferguson’un çocuklarını arı gibi soktu.”



Telegraph: “Yaşlı bir Türk (Rüştü Reçber) Manchester United’ın gençlerinin önüne geçen isim oldu. İngiliz şampiyonunun karşısında eski ve sağlam bir kaya gibi durdu.



BBC SPORT: “Beşiktaş’ın tecrübeli kalecisi Rüştü maçın kahramanıydı.”



La Gazzetta dello Sport: “Süper Beşiktaş. Manchester United nakavt oldu. Avrupa’nın en güçlü genç futbol nesli Türklere boyun eğdi.”



Tuttosport: “Tello attı. Manchester’da Türk işi futbol yaşandı. Türkler turistik seyahate geldikleri Old Trafford’dan tarihi bayramı yaşayarak ve yaşatarak çıktılar.”



Corriere dello Sport: “Beşiktaş Old Trafford’dan onurlu bir zafer çıkardı. Rüştü kalesinde devleşti ve kurtarışlarıyla beraberlik izni vermedi.”



Şeytana pabucu dört kez ters giydirdik



ManU’nun Devler Ligi’ndeki fiyakasını Galatasaray ve Fenerbahçe’den sonra Beşiktaş da bozdu.

Galatasaray, 1993-1994 sezonunda Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Manchester United ile eşleştiğinde genel kanı İngiliz ekibinin turu geçeceğiydi. 20 Ekim 1993’te oynanan maçta G.Saray, Kubilay (2) ve Arif’in muhteşem golleriyle Old Trafford’da 3-3 berabere kalmış, rövanşta golsüz eşitlikle Avrupa’nın şaşkın bakışları arasında Devler Ligi vizesini almıştı.



Fener iki kez yıktı



1996-1997 sezonunda Devler Ligi’nde Manchester United’a İstanbul’da 2-0 yenilen F.Bahçe, yabancı ajansların flaş haber olarak duyuracağı bir başarıya imza attı. ManU’nun 40 yıllık yenilmezliği 30 Ekim 1996’da, Elvir Boliç’in golüyle sona erecek ve F.Bahçe 1-0 kazandığı maçla dünyayı şaşırtacaktı. Sarı lacivertliler 2004-2005 sezonunda da yine Şampiyonlar Ligi’nde rakibine deplasmanda 6-2 yenildi ama 8 Aralık 2004’te Kadıköy’de Tuncay’ın golleriyle 3-0 kazandı.



Son darbe Kartal’dan



İngiliz ekibi son olarak bu sezon yine Devler Ligi’nde İstanbul’da Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti. Ama rövaş maçına rahat çıkan ManU, Türk takımlarını hafife almanın cezasını bir kez daha çekti. Tello’nun, akıllara Boliç’in golünü getiren vuruşu, Old Trafford’daki 3. Türk zaferi oluyordu.



Beşiktaş ABD’lileri de üzdü



BEŞİKTAŞ, yalnızca İngilizleri değil, kulübün sahibi olan Amerikalıları da üzdü. İşte ABD basınına Beşiktaş’ın kazandığı Manchester zaferinin yansımaları... CNN Sportsillustrated: “Beşiktaş, kırmızı şeytanları kızdırdı.” ESP Soccernet spor yazarı Harry Harris: “Manchester United, evinde iki yıl önce Liverpool’un 8-0 yendiği Türk takımına yenildi. Zaman nasıl değişti."