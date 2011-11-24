Nedim’e saz da yasak

T24- Gazeteci Nedim Şener’in cezaevinde vakit geçirmek için saz kursuna katılma isteğini, cezaevi yönetimi güvenlik gerekçesiyle kabul etmedi.











Vatan'ın haberine göre, Gazetecilere Özgür Platformuna destek veren Uluslararası Basın Kuruluşlarının Temsilcileri, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde tutuklu gazetecilerin yakınlarıyla bir araya geldi





Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Ercan İpekçi “Cezaevindeki meslektaşlarımız terörist olarak suçlanıyor. Biz çok iyi biliyoruz ki onlar, gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklular” dedi.

Avrupa Gazeteciler Federasyonu Başkanı Arne Konig, 2002 ‘de de Türkiye’ye geldiğini ve o günden bugüne durumun daha da kötüye gittiğini gözlemlediğini söyledi. Konig, “O dönemde 40 gazeteci hapisdeydi. Şimdi 63 gazeteci hapiste” dedi.

Gazeteci Nedim Şener’in eşi Vecide Şenel de cezaevinde eşiyle görüştükten sonra TGC’nin Cağaloğlu’ndaki merkezinde yapılan toplantıya geldi.

Şener, eşinin cezaevinde vakit geçirmek için saz kursuna katılmak istediğini ancak, cezaevi yönetiminin güvenlik gerekçesiyle bu isteği kabul etmediğini söyledi.



