NEDİM ŞENER VE AHMET ŞIK TUTUKLANDI!

T24





Gazeteciler Şık ve Şener tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.









Gazeteciler Çırağan Caddesi'ni trafiğe kapattı





Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın tutuklanmasını protesto eden meslektaşları, Beşiktaş Adliyesi önünde oturma eylemi yaparak yolu trafiğe kapattı.

Gazeteciler, Şener ve Şık'ın sorguları süresince Beşiktaş Adliyesi önünde sabaha kadar bekleyerek meslektaşlarına destek verdiler.

Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın adliyeden Çevik Kuvvet ekipleri eşliğinde çıkışı sırasında sloganlar atan gazeteciler, meslektaşlarını Metris Cezaevi'ne götüren aracın ayrılmasının ardından yola oturarak, Çırağan Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Olayı izlemekle görevli gazeteciler de ellerindeki fotoğraf makinaları ve kameralarını bırakarak bir süre eyleme destek verdi. Gazeteciler, daha sonra olaysız dağıldı.



Bayraktar: Adalet yerini buldu



Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi çıkışında gazetecilere açıklama yapan İklim Bayraktar, adaletin yerini bulduğunu söyledi. Çok yorgun olduğunu belirten Bayraktar, oğlunu ağlayarak evde bıraktığını, istemeden ailesini ve çocuğunu üzdüğü için kendisinin de büyük üzüntü yaşadığını ifade etti. Gazetecilerin, Deniz Baykal ile ilgili kaset olayına ilişkin soruları üzerine de Bayraktar, ''Kesinlikle öyle bir şey yok. Ne münasebet. Şantajla alakam yok'' dedi. Daha fazla açıklama yapmak istemediğini bildiren İklim Bayraktar, ''Sorgu çerçevesinde ne sorulması gerekiyorsa o soruldu, biz de cevapladık'' diye konuştu.



Aydın Bıyıklı ise ''Adalete güveniyorduk, adalet tecelli etti'' dedi.



Öte yandan, Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan Müyesser Yıldız, Mümtaz idil, Yalçın Küçük, Doğan Yurdakul, Coşkun Musluk ve Sait Çakır’ın emniyetteki sorgusu devam ediyor.





Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi çıkışında gazetecilere açıklama yapan İklim Bayraktar, adaletin yerini bulduğunu söyledi. Çok yorgun olduğunu belirten Bayraktar, oğlunu ağlayarak evde bıraktığını, istemeden ailesini ve çocuğunu üzdüğü için kendisinin de büyük üzüntü yaşadığını ifade etti. Gazetecilerin, Deniz Baykal ile ilgili kaset olayına ilişkin soruları üzerine de Bayraktar, ''Kesinlikle öyle bir şey yok. Ne münasebet. Şantajla alakam yok'' dedi. Daha fazla açıklama yapmak istemediğini bildiren İklim Bayraktar, ''Sorgu çerçevesinde ne sorulması gerekiyorsa o soruldu, biz de cevapladık'' diye konuştu.Aydın Bıyıklı ise ''Adalete güveniyorduk, adalet tecelli etti'' dedi.Öte yandan, Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan Müyesser Yıldız, Mümtaz idil, Yalçın Küçük, Doğan Yurdakul, Coşkun Musluk ve Sait Çakır’ın emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Son 'Ergenekon' operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlananlar Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.Adliyeye önce yazar İklim Bayraktar ile polis memuru Aydın Bıyıklı getirildi. Daha sonra ise emniyette susma haklarını kullanan gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık getirildi. Gazeteciler ve yakınları, Şener ve Şık'ı adliyeye alınırken alkışladı. Kalabalık grup, ayrıca çeşitli sloganlar attı. Bu arada, polisin adliye önünde yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü. 50’den fazla polis, gazetecilerin görüntü almaması için büyük çaba harcadı.Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından sorgulanan Şener ve Şık, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Nöbetçi mahkeme Şener ve Şık'ın tutuklanmalarına karar verdi.Polis memuru Aydın Bıyıklı ile yazar İklim Bayraktar savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.