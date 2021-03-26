Nedim Şener: Türkiye genelindeki organize suç örgütlerinin toplam sayısı 881, “ulusal” organize suç örgütleri arasında en büyüğü Çakıcı grubu

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Türkiye genelinde "ulusal", "bölgesel" ve "yerel" olarak toplam 881 organize suç örgütü bulunduğunu ve "ulusal" organize suç örgütleri arasında en büyüğünün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit etmesiyle gündeme gelen Alaattin Çakıcı'nın grubu olduğunu belirtti.

Şener yazısında, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi ve adli kayıtlar üzerinden yapılan incelemeye göre, Türkiye’de “ulusal” olarak tanımlanan yani ülke genelinde faaliyet gösteren 32 organize suç örgütü bulunuyor. Bir coğrafi bölgede faaliyet gösteren 'bölgesel' organize suç örgütlerinin sayısı ise 96. Sadece bir ilde ya da ilçede faaliyet gösteren çete benzeri ve 'yerel' organize suç örgütlerinin sayısı ise 753 olarak tespit edildi. Toplarsak, adli kayıtlara geçen bilgilere göre Türkiye genelindeki 'ulusal', 'bölgesel' ve 'yerel' organize suç örgütlerinin toplam sayısı 881 olarak tespit edilmiş durumda. Toplam 881 suç örgütünün eleman sayılarının toplamı ise 13 bin 691. Ülke genelinde faaliyet gösteren 32 organize suç örgütünün eleman sayısı 3 bin 301. 96 'bölgesel' organize suç örgütünün eleman sayısı ise 2 bin 94 kişi. Türkiye’de faaliyet gösteren 753 'yerel' organize suç örgütündeki toplam eleman sayısı 8 bin 292. 881 'ulusal', 'bölgesel' ve 'yerel' suç örgütünün toplam 13 bin 691 kişilik eleman sayısı içindeki en büyük pay ise ülke genelinde faaliyet gösterenlere ait." ifadesini kullandı.

Şener şunları kaydetti:

S"ayısı 32 olan organize suç örgütleri rakamsal olarak diğerlerine oranla düşük görünse de, eleman sayısı bakımından en büyük orana sahip. Ulusal organize suç örgütlerinin, toplam örgüt sayısı içindeki payı yüzde 4 gibi küçük bir orana karşılık gelirken, bu örgütlerin eleman sayısının toplam içindeki payı yüzde 25’i geçiyor. Evet, 32 organize suç örgütünün sayısı küçük ama eleman sayısı ile isimleri diğerlerinin yanında oldukça büyük.

“Ulusal” organize suç örgütleri arasında en büyüğü Alaattin Çakıcı grubu. Çakıcı’ya bağlı eleman sayısı 428. Bunların arasında işadamları, örgüt elemanları, avukatlar hatta sosyal medya elemanları bulunuyor. Onu 257 kişiyle Sedat Şahin, 253 kişiyle Sedat Peker, 247 kişiyle Burhanettin Saral, 239 kişiyle Ahmet Turgut, 207 kişiyle Serkan Kurtuluş, 158 kişiyle Galip Öztürk, 124 kişiyle Ahmet Tekin Baykal, 102 kişiyle Fırat Delibaş, 102 kişiyle Ümit Saral grupları takip ediyor."