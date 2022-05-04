T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nedim Şener: Sosyal medya yasası Elon Musk’ın keyfini beklemez

04 Mayıs 2022 08:11

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, hükûmetin sosyal medya düzenlemesine ilişkin olarak, "Sosyal medya yasası Elon Musk’ın keyfini beklemez" yorumunu yaptı. 

Şener yazısında, "Elon Musk, sosyal medyanın yalan, hakaret, algı operasyonu, iftira, karalama, linç odağı olan Twitter’ı 44 milyar dolar verip satın aldıktan sonra şu mesajı attı: 'Herkes istediğini yazabilecek. Botlar son bulacak. Herkes artık kişi olarak tanımlı olacak yani takma isimliler veya troller platformda yer almayacak.' AB ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de Elon Musk’ın sahte hesaplar hakkında yapacakları beklenmeden, operasyonel algoritmalara dayalı dezenformatif sosyal medya paylaşımlarını engelleyecek yasal düzenleme hızlıca yapılmalıdır." ifadesini kullandı. 

 

Nedim Şenersosyal medyadüzenlemeElon MuskTwitter
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24