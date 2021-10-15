Nedim Şener: 'Kürt sorunu' tartışması HDP’ye gösterilen havuçtur

Hürriyet yazarı Nedim Şener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kürt sorunu için HDP’yi işaret etmesiyle başlayan tartışmaları değerlendirdi.

“Gözümüzün önünde inanılmaz ikiyüzlü bir ‘tiyatro’ sahneleniyor. Acemice yazılmış senaryonun aktörleri, Millet İttifakı’nı oluşturan partiler ve terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP” diyen Şener, devamında şunalrı kaydetti:

Oyuncu kadrosu, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti’ye eklenen eski AKP’li Davutoğlu’nun başında olduğu Gelecek Partisi ile eski AKP’li Ali Babacan’ın Deva Partisi ile genişledi. Bu altı partinin içinde bulunduğu ‘İttifak’ fiilen çalışmaya başladı, hatta hukukçu kurmayları TBMM’de “parlamenter sistem” konusunda uzlaşılan ilkelerle ilgili toplantı yaptı. Bir de “yardımcı oyuncu” var, aktörlerin ara sıra sırtını okşadığı ama ne tanıtımda ne jenerikte adı olan partinin ismi: HDP.

Son yerel seçimlerden beri rolünün hakkını veren HDP ne ittifak üyesi yapılıyor ne de çalışmalara alınıyor. Ondan beklenen, tıpkı yerel seçimlerde olduğu gibi 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı yenilgiye uğratacak bir destek vermesi, o kadar. Ara sıra da “havuç” gösteriyorlar, hatta bazı CHP’liler kurulacak hükümette HDP’ye bakanlık verilebileceğinden söz ediyor. Bir de parti merkezinde ara sıra ikili toplantılar yapıyorlar. Kılıçdaroğlu’nun hem “meşru” hem de “muhatap” dediği HDP için bundan iyi havuç olamazdı.

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