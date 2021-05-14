Nedim Şener: İsrail’in saldırganlığının ve Filistinlilere karşı uyguladığı soykırım ve zulmün arkasında Amerika Birleşik Devletleri’nin bu tutumu var

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, İsrail ile Filistin arasında devam eden çatışmalarda ABD'nin tutumunu eleştirirken, "İsrail’in saldırganlığının ve Filistinlilere karşı uyguladığı soykırım ve zulmün arkasında Amerika Birleşik Devletleri’nin bu tutumu var. Filistin topraklarında Yahudilerin tam hâkimiyeti olarak kısaca tarif edebileceğimiz 'Siyonizm' ABD yönetiminin tam desteğiyle ayakta kalıyor" dedi.

Şener, yazısında"Nitekim, Joe Biden, İsrail yönetiminin, Kudüs’te Doğu Kapısı’nda Filistinlilere müdahalesini, ardından Şeyh Cerrah mahallesinde Filistinlilerin evlerinden çıkartılma girişimini, son olarak Kadir Gecesi, Mescid-i Aksa’da namaz kılanların üzerine bomba ve plastik mermilerle saldırmasını görmezden gelip yine Netanyahu hükümetinin yani İsrail’in yanında olduğunu açıkladı. ABD Başkanı ve Dışişleri Bakanlığı sözcüleri İsrail’i kınayamadı. Ağzından demokrasi, hukuk, insan hakları düşmeyen ABD Başkanı, saldırgan İsrail’e tek laf etmeden, Gazze’den verilen karşılıklar için dün 'Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail’in kendini savunma hakkı var' dedi. İsrail’in saldırganca tutumu arkasında ne yalnızca şimdiki Biden yönetimi ne de Trump’ın yaptıkları var. Karşımızda Amerika’nın tam desteğini alan İsrail’in devlet politikası olan 'Siyonizm' planı var" düşüncesini dile getirdi.