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15 Temmuz Darbe Girişimi

Nedim Şener: Hilmi Özkök'ün FETÖ’ye göz yumulmasında kilit isimlerden birisi olduğunu düşünüyorum

" Paralel devlet yapılanmasının tarif edildiğini ama hiçbir önlem alınmadığını görüyoruz"

26 Ekim 2016 03:22

Gazeteci Nedim Şener, 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak için TBMM’de kurulan Darbe Komisyonu’nda yaptığı konuşmasında “FETÖ yapılanmasına göz yumulmasının kilit isimlerden birisinin Hilmi Özkök olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar 2004 yılı sunumunda 'TSK içinde, emniyette, eğitimde örgütlenmiştir' dese de kendi kurumu içindeki bu yapılanmaya karşı hiçbir mücadele vermemiştir” ifadelerini kullandı.

AKP Burdur Milletvekili Reşat Petek başkanlığında toplanan, 15 Temmuz darbe girişimini, darbelerin ve gizli oluşumların siyaset üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Nedim Şener'i dinledi. 

"Hrant Dink cinayeti ve İstihbarat Yalanları" adlı bir kitap yazdıktan sonra hayatının tamamen değiştiğini, tehditler almaya başladığını söyleyen Şener, şöyle konuştu:

"Karşımda polisleri değil, FETÖ'cüleri buldum. AKP'lileri kızdıracak çok kitap yazdım ama böyle tehditler, esrarengiz telefonlar almamıştım, tutuklanma endişesi yaşamamıştım. Erdoğan ile cemaatin kavgasının tohumunun Hrant Dink cinayeti olduğunu düşünüyorum. 7 Şubat 2012 MİT krizi, 3 bakanın karıştığı yolsuzluk operasyonları da FETÖ darbe girişiminin devamıdır."

"FETÖ yapılanmasında kilit isim Hilmi Özkök”

Gazeteci Şener, MİT'in 24 Haziran 2004 yılında yaptığı Milli Güvenlik Kurulu sunumunda ‘FETÖ' yapılanması konusunun açıkça belirtildiğini ifade etti. Devletin FETÖ'nün yapılanması hakkında bilgi sahibi olduğunu belirten Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, yaptığı sunumda 'FETÖ'cü irtica grubu devletin tüm kadrolarında, özellikle de Milli Eğitim Bakanlığı, emniyet teşkilatı ve TSK'da kadrolaşmayı, bünyesinde bulunan vakıf, okul, dershanelerde eğittiği gençlerle bir taban oluşturmayı ve kendisine maddi destek sağlayacak sermayeyi oluşturarak, dini ele alarak bir devlet kurmayı esas alan bir strateji geliştirmiştir.' diyor. Yani bunu okuduğunuz zaman, ekonomide nasıl yapılandığını, çok büyük ölçekli 695 şirketinin bulunduğunu, devlete paralel bir yapı oluşturduğunu, devlet içinde devlet olduğunu anlatıyor, bu sunum. Bunlar gizli belgeler falan değil. Paralel devlet yapılanmasının tarif edildiğini ama hiçbir önlem alınmadığını, sadece siyasetçiler değil, bürokratların da hiçbir tutum takınmadığını görebiliyoruz. MİT'in kendi personeline eğitim kitabında FETÖ'den bahsettiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla her şeyi bildiklerini görüyoruz. FETÖ yapılanmasına göz yumulmasının kilit isimlerden birisinin Hilmi Özkök olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar 2004 yılı sunumunda 'TSK içinde, emniyette, eğitimde örgütlenmiştir' dese de kendi kurumu içindeki bu yapılanmaya karşı hiçbir mücadele vermemiştir."

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Hilmi Özkök'e yönelik iddialar üzerine konukların tekrar dinlenmesini istedi ve komisyonda bu konunun görüşülmesini teklif etti.

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