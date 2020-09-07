Nedim Şener: Gülen’in ölümü sonrası FETÖ farklı isimlerin arkasında farklı gruplara ayrılacak

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) içindeki cunta yapılanmasının gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğu iddiasıyla Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) istediği Fethullah Gülen'in ölümü sonrası FETÖ'nün farklı isimlerin arkasında farklı gruplara ayrılacaklarını belirtti.

Şener, "O yüzden bazı bilinen isimler bugünden pozisyon alıyorlar. Kimi FETÖ’yü yolsuzlukla, kimi soru hırsızlığı ile, kimi darbecilikle, kimi kumpas davaları ile suçlamaya başladı. Böylece, 'Ben de yeni fark ettim, şüphelerim oluştu, bilmiyordum' gibi laflar edenler bir yandan kendini temize çıkarmaya çalışıyor diğer yandan Gülen’in başında olduğu yapılanmadan uzaklaşıp yavaş yavaş kontrol ettikleri para ile büyüyen diğer gruplarda yer almaya hazırlanıyorlar." düşüncesini dile getirdi.

Şener, "Bu grupların hangileri olduğunu bilmek için özel bir çabaya gerek yok. Zaten bilinmesini istedikleri için taraflar açık açık internette, sosyal medyada yazıyorlar. Ama şu bir gerçek, FETÖ’den ayrılarak farkı oluşumlara giden gruplar Gülen’in ölümü sonrası, geçmiş dönemin tüm sorumluluğunu, suçunu onun üzerine yıkıp kendilerini aklamaya çalışacaklar. Şimdilik dört grubun varlığından söz edebiliriz, bunların kimler olduğunu başka bir yazıda ele alacağım." ifadesini kullandı.

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