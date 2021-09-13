Nedim Şener: FETÖ’cülerin yüzde 75’i sosyal medyada ‘Atatürkçü’ kılığına büründü

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Fetullah Gülen Cemaati’ne yakın isimlerin sosyal medyada türleri arasında en çok Twitter’ı kullandığını öne sürerek “Tespitlere göre FETÖ’cü bot hesapların yüzde 75’i Atatürkçü, yüzde 20’si de PKK/KCK’lı bir kimlik kullanıyor. Yüzde 95’i ise cinsiyeti erkek olmasına rağmen kadın profili kullanıyor” diye yazdı.

Temmuz ayının sonunda çıkan ve 10 günü aşkın süre Muğla’nın Marmaris ve Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangını ile sosyal medyada paylaşım yapanlarla ilgili Emniyet Siber Suçlar Mücadele Dairesi’nin verilerini paylaşan Şener, “Yangınlar sırasında sosyal medya üzerinde sistemli bir şekilde dezenformatif, manipülatif ve propaganda amaçlı hashtag ve paylaşımların yüzde 32’sinin FETÖ, yüzde 23’ünün marjinal sol, yüzde 18’inin PKK, yüzde 12’sinin DHKP-C ve yüzde 15’inin de genel kullanıcılar tarafından paylaşıldığını yazmıştım” hatırlatmasında bulundu.

‘FETÖ’cülerin sosyal medya türleri arasında en çok Twitter’ı kullandığını yazan Şener, “’Ömer Fazlı, Deliler Taburu, Dahi Bilal, Suna Varol, Esra Pekdemir, Esra Tuncer, Simge Ekici’ ve bu gibi yüz binlerce takipçisi olan hesaplar ile her türlü kimliğe bürünüyorlar. Tespitlere göre FETÖ’cü bot hesapların yüzde 75’i Atatürkçü, yüzde 20’si de PKK/KCK’lı bir kimlik kullanıyor. Yüzde 95’i ise cinsiyeti erkek olmasına rağmen kadın profili kullanıyor” diye yazdı.

Eski bakanlar Egemen Bağış Muammer Güler, Zafer Çağlayan ve Erdoğan Bayraktar’ın rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturmasını ve 15 Temmuz darbe girişimi dönemindeki sosyal medya paylaşımlarını hatırlatan Şener, “Bu bilgileri vermemin nedeni, sahte profil adları ve Atatürk fotoğraflarıyla açılan hesapların paylaşımlarına mesafeli hatta uzak durun. Ben hiçbir gerçek Atatürkçünün adını, kimliğini, fotoğrafını gizlediğini görmedim. Kimliğini gizleyen bir sahte hesap görürseniz hangi fotoğrafı kullanırsa kullansın arkasından bir FETÖ’cü çıkabilir” dedi.

Şener, Atatürkçü kimliğe bürünen sahte hesapların sosyal medyada ‘tehdit, yalan, iftira, hakaret, devleti karalama, tt, korku yayma’yı amaçladıklarını öne sürdü.

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