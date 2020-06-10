Nedim Şener: FETÖ’cüler, subay ve astsubay sınavına giren örgüt üyelerine ikinci ve üçüncü rakamının toplamı '9-10-11-12' olacak şekilde aday numaraları vermiş

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "2013’te Deniz Harp ve Deniz Astsubay Yüksek Meslek Lisesi’nde yazılı sınavları kazanan örgüt üyesi öğrencilerin kimlik numaraları, mahrem imamları vasıtasıyla TSK Personel Daire Başkanlığı’nda görev yapan FETÖ’cü üyelere gönderildi. Burada öğrencilere, ikinci ve üçüncü rakamının toplamı 9-10-11-12 olacak şekilde aday numaraları verildi." ifadesini kullandı.

Şener, "Son 15 gün içinde aralarında Ege Ordu Komutanı’nın emir subayının da olduğu TSK’daki FETÖ mensuplarına yönelik operasyonlarda bine yakın kişi gözaltına alındı, kimsenin umurunda değilmiş gibi bir hava var. Sadece İzmir merkezli yapılan tek bir operasyonda, görevi başında 181 FETÖ mensubu subay ve astsubay gözaltına alınıyor ve ülkede adeta yaprak kımıldamıyor. Galiba Türkiye alıştı, FETÖ’ye de operasyonlara da!" görüşünü savundu.

Şener, "Dünkü operasyonun bir başka özelliği, FETÖ tehlikesinin TSK içinde devam ettiğini göstermesi... Daha önce, FETÖ’nün 2013 yılı Deniz Kuvvetleri Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu’na girişteki mülakat sınavında örgüt üyelerine kriptolu aday numarası verdiği ortaya çıkarılmıştı. 2013 yılında bu iki okula kayıt yaptıran 729 kişinin 724’ünün FETÖ mensubu olduğu tespit edildi. FETÖ’nün benzeri bir usulsüz yöntemi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı subay ve astsubay yetiştiren okullarda da gerçekleştirdiği ortaya çıktı." düşüncesini dile getirdi.

Şener yazısında şunları kaydetti:

"İşte İzmir Cumhuriyet Savcılığı bu usulsüzlüğe yönelik operasyonda 191 kişi hakkında gözaltı kararı aldı. Bilindiği gibi askeri okullara girişte bir yazılı, bir de mülakat sınavı yapılıyor. FETÖ’cüler yazılı sınavları çalıntı sorularla kazanıyordu. Örgüt üyesi öğrencilerin mülakat sınavında takılmaması için her biri FETÖ’cülerce şifrelenmiş aday numaraları verdiler. 2013’te Deniz Harp ve Deniz Astsubay Yüksek Meslek Lisesi’nde yazılı sınavları kazanan örgüt üyesi öğrencilerin kimlik numaraları, mahrem imamları vasıtasıyla TSK Personel Daire Başkanlığı’nda görev yapan FETÖ’cü üyelere gönderildi. Burada öğrencilere, ikinci ve üçüncü rakamının toplamı 9-10-11-12 olacak şekilde aday numaraları verildi. FETÖ üyesi olmayan subayların da yer aldığı mülakat komisyonundaki örgüt üyelerinin, önlerine gelen FETÖ üyesi adayların numaralarına bakarak bu formülü uyguladığı ve mülakattan geçirdiği belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Savcılığı’nın dün yaptığı operasyonda, FETÖ’nün 2004-2016 yılları arasında askeri okullara girişte aday numarasında şifreleme yöntemiyle binlerce örgüt üyesini yerleştirdiği belirlendi."

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