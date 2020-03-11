Nedim Şener: Denize düşerseniz yılana sarılın, Yunan’a sarılmayın

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın gazetede 'Yunan' kelimesini kullanırken dikkat ettiklerini öne sürmesine rağmen Nedim Şener bugün "Denize düşerseniz yılana sarılın, Yunan’a sarılmayın" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Şener, "Türkiye ne yaptı? 27 Şubat’ta sığınmacıların engellenmesine yönelik kararın kaldırılmasından sonra, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesindeki bilgilere göre 2 Mart ile 10 Mart 2020 arasında toplam 1058 sığınmacı denizde ölümden kurtarıldı. Bunların arasında botları patlatılan, geri itilen hatta Sisam Adası’na ulaştığı halde Yunan güvenliğinin botları tarafından denizin ortasındaki Bayrak Adası gibi yaşam olmayan yerlere terk edilen 34 göçmen de bulunuyor." düşüncesini dile getirdi.

Şener, "Tüm bunlara karşın Atina sokaklarında halk Yunan devletinin bu uygulamalarını protesto ediyor. Ancak insanlık değerlerini kaybetmiş Yunanistan devletine ne karada ne denizde güveniyor. Bizde bir söz var, 'Denize düşen yılana sarılır' diye. Benden tavsiye: Denize düşerseniz yılana sarılın, Yunan’a sarılmayın..." görüşünü savundu.

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