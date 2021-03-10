Nedim Şener'den Kılıçdaroğlu'na: O zaman verin makarnayı, alın oyları

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu'nun, iktidarın stratejisini 'Al makarnayı, ver oyu' şeklinde özetlediğini belirterek, " O zaman verin makarnayı, alın oyları" düşüncesini dile getirdi.

Şener yazısında Kılıçdaroğlu, "Aile destekleri sigortasını, 1974 yılında Türkiye Cumhuriyet Devleti parlamentoda, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 102 sayılı sözleşmesini kabul ederek, aile destekleri sigortasının getirilmesini taahhüt etmiştir. Bu yasayı çıkarmıyorlar. Neden? Yoksulluğu yönetmek ve yoksulların oylarını almak için... Onlara ‘Bak sana bir paket yardım yaptım, sana şu paketi verdim, sana makarna verdim, sana şunu verdim. Sen de bana oyunu ver’ demek için.." sözlerine yer verdi.

Şener, "Ana muhalefet partisi CHP’nin kendi kendisine sorması gereken soru şu: “Ülkede bu kadar yoksulluk, ekonomik sıkıntı varken ve CHP bunu dile getiriyorken neden AKP hâlâ birinci parti ve neden CHP’nin oyları yıllardır aynı oranda kalıyor?” Eğer bu sorun Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi, 'Al makarnayı, ver oyu' gibi basit bir formül ile çözülebiliyorsa, CHP neden makarna dağıtıp iktidar olmuyor anlaşılır gibi değil. 'CHP’nin böyle bir politikası yok' diyen olursa, kendilerine bağlı belediyelerin dağıttığı yardım kolilerinin fotoğraflarını önlerine koyabiliriz." düşüncesini dile getirdi.