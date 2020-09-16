Nedim Şener: Demirtaş’ın parti kuracağını düşünmek PKK’yı tanımamaktır

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, üç seneyi aşkın süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın parti kuracağı iddialarına ilişkin, "Türkiye’deki tüm siyasi partiler için her seçenek masadadır, bazen ilkesizliğe varan işbirlikleri de yaşanır ama Demirtaş’ın HDP’ye rakip olacak bir siyasi parti kuracağını söylemek, gerçeği görmemek hatta hayalcilikten de ötedir. Bu HDP’yi, HDP’yi yöneten PKK’yı tanımamaktır." görüşünü savundu.

Şener, "Normal koşullarda Demirtaş bir parti kuruyorsa, olumlu ya da olumsuz bir cümle sarf etmek en doğal hakkı, eğer yanına çekmeye çalışacağı kitle HDP seçmeniyse göreviydi. Ama onlar sessizliği seçti." düşüncesini dile getirdi.

Şener, "Bir televizyon programında bu konu tartışılırken, 'Değil Demirtaş, kim olursa olsun, PKK’ya rağmen siyaset yapamaz. PKK izin vermezse parti kuramaz. Kurarsa, bırakın partiyi, ne kendisinin ne ailesinin can güvenliği kalmaz' demiştim. Demirtaş’ta PKK’ya rağmen siyaset yapma cesareti olsa bunu 7 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 13.5 oy ve 80 milletvekiliyle TBMM’ye girdiğinde kullanırdı." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Demirtaş'ın yeni bir sol parti kuracağını iddia etmişti.

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