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Nedim Şener, CNN Türk'te alkışlarla karşılandı

Nedim Şener'in haber merkezi çalışanlarıyla karşılandığı ve Rıdvan Akar'la kucaklaştığı an kameralara yansıdı

14 Mart 2012 13:42

 

T24 - Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi'ne konuk olacak olan Nedim Şener'e CNN Türk'te coşkulu karşılama.

Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi'ne konuk olacak olan Nedim Şener, CNN Türk Haber Merkezi'nde alkışlarla karşılandı..

CNN Türk'te Spor Toplantısı canlı yayınlanırken aniden alkış sesleri yükseldi..

Spiker Ertem Şener "Arkadaşlar şu an Nedim şener yanımızdan geçiyor" diyerek programı böldü..

Arkasından Nedim Şener'in haber merkezi çalışanlarıyla karşılandığı ve Rıdvan Akar'la kucaklaştığı an kameralara yansıdı..

Bu arada Ertem Şener, Nedim Şener'i Spor toplantısına davet etti.. Böylece Nedim Şener, Medya Mahallesi'nden önce Spor Toplantısına konuk oldu..

Şener, "Arkadaşlar içerdeyken size kızıyordum, programınız bir an önce bitsin de Ayşenur Abla ekrana gelsin diye sabırsızlanıyordum" diyerek Spor servisine muhteşem bir gol attı.

 

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Nedim ŞenerMedya Mahallesi

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