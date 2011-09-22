Nedim Şener cezaevinde 25 kilo verdi

T24

Cezaevinde 25 kilo verdi





Şener'e beraat



Dava konusu



Oda Tv davası kapsamında Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Nedim Şener, bir haberinde, Cem Uzan'ın özel hayatının gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti.Foto: Ercan AslanBakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Oda Tv davası kapsamında tutuklu bulunan Nedim Şener getirilirken duruşmayı, Şener’in eşi Vecide Şener ve çok sayıda gazeteci arkadaşı izledi. Nedim Şener'in aşırı derecede kilo vermiş olması da dikkat çekti. Şener’in cezaevinde spor yaptığı için 25 kilo kadar verdiği öğrenildi.Hakim Hasan Gülver, Nedim Şener'in oturmasını istedi. Şener, oturduğu yerden arkadaşlarını göremeyeceğini söyleyerek ayakta durmaya devam etti. Duruşmada son sözü sorulan Nedim Şener, beraatini talep ederek, "Türk milleti tarafından etik karşılanmayacak bir sözleşme yapan Cem Uzan, siyasete soyunmuştur. Toplumun bilgilendirmesi amacıyla haberi yaptım. Uzanlar hakkında yaptığım çalışmalar sırasında devlet organlarının yaptığı tahkikatlarda basın mensubu olarak bulunmamdan dolayı bir çok ev halleri hususunda bilgi sahibi oldum. Ancak bunları etik bulmadığım için yayınlamadım. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu. Mahkeme, Nedim Şener'in gizliliği ihlal etmediği gerekçesiyle için beraatine karar verdi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Nedim Şener’in 19 Kasım 2009 tarihinde Milliyet gazetesinde "Milyon Dolarlık Evlilik Kontratı" başlıklı haberlerinde özel hayatın gizliliğini ihlal ve hakaret ettiği iddia ediliyordu. İddianamede, sanık Şener’in bu suçtan TCK’nın 125. ve 134. maddeleri uyarınca 1 yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.