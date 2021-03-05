Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "Amerika’nın darbe denemeyeceğine dair açıklaması sadece artık başarılı olamamasından kaynaklanıyor ve hiç inandırıcı değil. Öyle bile olsa Amerika bugün artık teröristleri destekleyen ülke konumundadır." değerlendirmesini yaptı.

Şener yazısında, "15 Temmuz’un arkasında Amerika’nın olduğunu yalnızca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarından değil, darbeci FETÖ elebaşı Gülen ile örgütün yöneticilerini topraklarında korumasından biliyoruz. Amerikan yönetimi, Afganistan ve Ortadoğu’daki başarısız müdahalelerden sonra askeri gücün sınırlı bir rol oynadığını anlamış! Blinken, bunun yerine, 'Gelecekte askeri güç kullanmak durumunda kaldığımız zaman bunu sadece hedef ve misyonlarımız açık ve elde edilebilirse, değerlerimiz, kanunlarımız ile tutarlı ve Amerikan halkının rızası dairesinde yapacağız. Ve bunu diplomasi ile birlikte yapacağız' diyor. Amerika, bugün darbe itirafında bulunup kanundan ve diplomasiden söz ediyor." düşüncesini dile getirdi.

Şener yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ama tarihin en kanlı terör örgütü PKK ile işbirliği yapıyor; teröristleri eğitiyor, silah ve maddi destek veriyor. Darbeci FETÖ’cüleri koruyor, her türlü propaganda için ülkesini kullanmasına, eğitim bütçesinden yolsuzluk yapmasına bile göz yumuyor. Geçmişte Afganistan’da El Kaide’yi yaratan da onu Irak işgali sonrası IŞİD haline dönüştüren de Amerikan politikalarıydı.

Amerika’nın darbe denemeyeceğine dair açıklaması sadece artık başarılı olamamasından kaynaklanıyor ve hiç inandırıcı değil. Öyle bile olsa Amerika bugün artık teröristleri destekleyen ülke konumundadır."