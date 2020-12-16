Nedim Şener: ABD, Türkiye’yi ‘hasım’ görüyorsa, Türkiye’nin de ABD’yi ‘düşman’ olarak görmesinden doğal bir şey olamaz

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, ABD’nin yaptırım kararlarına ilişkin olarak, “Amerika gibi müttefikin varsa düşmana gerek yoktur. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’ye karşı yeni bir düşmanca adım attı.” görüşünü savundu.

Şener yazısında, "Amerika ile birlikte Avrupa’nın da eşzamanlı 'yaptırım silahını' çekmiş olması tesadüf değil. Artık operasyonlarını silahla değil 'yaptırım' ile gerçekleştiriyorlar. Amerika’nın yaptırım kararları bazı zorluklar çıkaracak ama Türk savunma sanayisi yüzde 75’i bulan kendi kendine yeterlilik oranını daha da arttıracaktır. Yaptırım uygulanan alanlarda yerli üretim hız kazanacaktır. Ancak kararların siyasi yönü göz ardı edilmemeli. Amerika’nın Türkiye’yi 'hasım' olarak gördüğü akıldan çıkarılmamalı. Amerika, Türkiye’yi 'hasım' görüyorsa, Türkiye’nin de Amerika’yı 'düşman' olarak görmesinden doğal bir şey olamaz." düşüncesini dile getirdi.

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle, Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye'yi S-400 sorununu ABD ile koordinasyon içinde çözmeye çağırıyoruz" dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ABD'nin 'tek taraflı yaptırımlarının kınandığı' duyurulurken, "Türkiye uygun gördüğü şekilde ve zamanlamayla mukabelede bulunacaktır" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımlarını açıkladı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun imzasını taşıyan açıklamada, ABD'nin birçok defa Rus yapımı hava savunma sistemi kullanımının yaratacağı problemleri Türkiye'ye anlattığı, ancak Ankara'nın yine de S-400'leri satın alıp, test ettiği belirtildi. Pompeo, bu sebeple Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına karar verildiğini de hatırlattı.

Açıklamanın devamında, "Bugün yapılan hamlenin ABD'nin CAATSA yaptırımlarının 231. Maddesini uygulayacağının, Rus savunma ve istihbarat sektörü ile yapılan ticari hamlelere tolerans gösterilmeyeceğinin" bir sinyali olduğu belirtildi.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), ABD'den ihracat lisansı alamayacak, ABD'li ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi alamayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan üst düzey bir yetkili, herhangi bir uluslararası finansal kuruluşun SSB'ye 10 milyon doları aşan kredi ve borç vermesinin kısıtlandığını ifade etti.

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