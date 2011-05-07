Neden ülkesi için ölsün?

T24- GQ İtalya'nın mayıs sayısına kapak olan İsrailli model Bar Refaeli, ülkesinde kadınlara da zorunlu olan askerlikten kaçtığına pişman olmadığını söyledi

İsrailli süper model yedi yıl önce bir yakınıyla anlaşmalı evlilik yaparak, ülkesinde kadınlara da zorunlu olan askerlik görevinden muaf oldu. GQ İtalya’nın mayıs sayısına askeri üniformasıyla poz veren Refaeli, Ynet.com adlı internet sitesinin haberine göre, askerlikten kaçma kararından pişman değil. “Askere gitmememin bana çok faydası oldu” diyen model, “Ünlülerin başka ihtiyaçları var” diye konuştu. 2007’de, 18 yaşına gelen her İsrailli gibi üç yıl askerlik yapması gerekirken kaçtığı ortaya çıkan Refaeli, “Neden 18 yaşındaki çocukların ölmesi gerek? Ben İsrail’de huzur içinde yaşayayım diye birilerinin ölmek zorunda olması aptalca” dedi.

“New York’ta mutlu yaşamak varken, ülkem için ölmenin neresi iyi?” diye soran top model bu cesur konuşmalarından farklı olarak GQ’ya verdiği söyleşide pozitif bir tutum takındı ve ülkesi için barış, bolluk dilediğini söyledi.

Refaeli, 2008’de İsrail’deki yaralı askerleri ziyaret etmiş, ardından askerliğini yapan bir başka model Esti Ginzburg’la arasında ufak bir tartışma çıkmıştı.