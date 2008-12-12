Neden Matematik Nobeli verilmiyor?

Nobel ödülleri sahiplerine verildi

Herkes gibi, matematikçiler de “Her alanda ödül dağıtılıyor ama neden matematik alanında dağıtımıyor?” diye sormaktan kendini alamıyor... Tarihi belgelerde böyle bir bilgi yok ama Taraf gazetesindeki habere göre, İsveçli matematikçi Gösta Mittag-Leffler; ödüllere adını veren Alfred Nobel’in sevgilisi Viyanalı Sofia Hess'in, onu ünlü bir matematikçi ile aldattığını öne sürüyor.Bu duruma deli olan Nobel, ödülllerin içine matematiği koymamış. Aslında Nobel, sosyal konularla ve barış sorunuyla yakından ilgilendi. O dönem için oldukça radikal görüşleri vardı. Edebiyatla da ilgileniyor, şiir yazıyordu. Fizik, kimya, tıp, edebiyat ve barış için konmuş ödüller kendi ilgi duyduğu konulardı. Ancak iddialara göre, bu yoğun kıskançlığı nedeniyle matematik alanında ödül koymadı.Bu arada, hafta içi İsveç'in başkenti Stockholm'de görkemli bir ziyafet eşliğinde düzenlenen ödül töreninden bazı notlar:- Törenden sonraki yemekte armut tatlıları çok güzelmiş.- San Remo’dan bin tane kırmızı gül getirilmiş. Bu yılın teması “aşk ve romantizm” olduğu için kırmızı güllerin tercih edildiği söyleniyor. Sponsorsuz dağıtılan Nobel Ödülleri’nin tek sponsoru İtalyan bir çiçekçi. Yaşama-dığı ülke kalmayan Alfred Nobel, San Remo’da yaşadığından, Nobel Ödülleri prestij kazanıp gelenekselleştiğinde İtalyanların da bir tuzu olsun istenmiş.- Yemekte 230 garson askeri bir disiplin içinde hizmet etti ve 17 kişi yemekten sonra bulaşıkları yıkadı. Yemeğe onur masası, yani ödül sahipleri ve yakınları hariç katılan 1300 kişi 1700 İsveç kronu yaklaşık 350 YTL ödedi.- Prenses Christina edebiyat ödülü sahibi Fransız yazar Le Clezio ile öyle çok konuşmuş ki, şu sıralar İsveç’te bu sohbet merak konusu...