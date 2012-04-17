'Neden küpe takıyorsun? ' deyip, bıçakladılar

Konya’da hastanedeki yakınını ziyarete giden 25 yaşındaki Bilal İbiş, arkadaşıyla durakta otobüs beklerken, iddiaya göre ’Neden küpe takıyorsun?’ diyen 5 kişilik grup ile arasında çıkan kavgada kulağından yaralandı. Bilal İbiş, hastanede tedavi altına alınırken, kaçan 5 kişi polis tarafından yakalandı.

Tolga Yanık'ın Radikal gazetesinde yer alan haberine göre, olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Fuar otobüs durağında meydana geldi. Hastanede yatan bir yakınını ziyaret etmek için 22 yaşındaki arkadaşı Okan Yeşil ile durakta otobüs bekleyen bir giyim mağazasında çalışan Bilal İbiş’in yanına tanımadıkları birkaç kişi geldi. İddiaya göre, grup içerisindeki bir kişi, Bilal İbiş’e ’Neden küpe takıyorsun ?’ dedi. Bunun üzerine tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Bilal İbiş kulağından bıçakla yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralı Bilal İbiş ile olay sırasında bayılan arkadaşı Okan Yeşil, ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kaçan 5 kişiyi kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.