Neden illa ki prezervatif?



T24- Cinsel yolla bulaşan hastalıklardaki artış endişe veriyor. Uzmanlara göre, yapılması gereken çok basit: Prezervatifin sadece doğum kontrolü için değil, cinsel ilişkiyle bulaşan hastalıkları önlemek için kullanıldığı unutulmamalı.



HIV, AIDS, HPV, herpes, frengi, hepatit B, gonore, mikoplazma, üreoplazma, klamidya, molluskum, kasık biti, uyuz. Bütün bunlar korunmasız cinsel ilişki ile kadınlara bulaşan hastalıkların bazıları…

Korunmasız cinsel ilişki nedeniyle yaygınlaşan cinsel hastalıklar kadınları daha çok etkiliyor. Bu hastalıklardan korunmanın en etkili yolu ise prezervatif kullanmaktan geçiyor.

Korunmasız cinsel ilişkiyle kadınlara bulaşan hastalıkların listesi bir hayli kabarık. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aykut Coşkun, hem kadınlar hem de erkekler açısından çok ciddi tehdit oluşturan hastalıklar hakkında şunları söylüyor:

“Cinsel ilişkiyle kadınlara bulaşan hastalıkları HIV (AIDS), HPV (genital siğiller ve rahim ağzı kanseri virüsü), herpes (genital uçuk), frengi- sifiliz, hepatit B, gonore (bel soğukluğu), şankroid (yumuşak yara), granüloma inguinale, mikoplazma, üreoplazma, klamidya, molluskum, kasık biti ve uyuz gibi birçok bulaşıcı enfeksiyon olarak sıralamak mümkün. Korunmasız cinsellik, kronik pelvik enfeksiyonlardan kronik pelvik ağrıya, kısırlıktan, rahim ağzı, vajina ve vulva kanserine, hepatit B virüsü ile karaciğer sirozuna ve AIDS'e kadar giden çok sayıda sistemik hastalığa neden olmaktadır. Ayrıca bu enfeksiyon ajanları ile etkilenmiş kadınlar, aktif bulaştırıcı rolü de üstlenir. Erkeklerde ise genital siğil, penis kanseri, kronik prostat iltihabı ve sistemik hastalıklara yine Hepatit’e ve AIDS’e sebep olur.”



Endekte kadının bebeği de hasta doğuyor

Op. Dr. Aykut Coşkun, korunmasız cinsel ilişkinin en çarpıcı noktalarından birinin de yeni doğan enfeksiyonları olduğunu söylüyor. Coşkun’a göre, enfekte kadınların vajinal doğum ile dünyaya getirdiği bebeklerin vücutlarında da frengi, siğil ve uçukla karşılaşılıyor. Ayrıca tüm doğum şekillerinde bebek sistemik enfeksiyonlara maruz kalıyor.



Prezervatif bilinci arttırılmalı



Uzmanlara göre, bütün bu sonuçların önüne geçebilmek için prezervatif kullanma bilincinin mutlaka oluşturulması gerekiyor. Prezervatifin sadece bir gebelikten korunma aracı olmadığı, AIDS başta olmak üzere cinsel fonksiyon bozukluğuna yol açacak ve yaşam kalitesini düşürecek birçok hastalığa karşı en iyi korunma yöntemi olduğu topluma iyi anlatılmalı.