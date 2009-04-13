'Neden hep gariban çocukları şehit oluyor'

Protesto sesi yükseldi



Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyonlarda şehit olan erler Tuncay Türken ve Emre Anşin İstanbul'da törenlerle toprağa verildi. Şehit er Tuncay Türken için İstanbul Ataköy 5. Kısım'daki camide cenaze namazı kılındı.Türken için düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cenaze namazı başlarken camiye gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte ön safta yer aldı. Erdoğan, bu sırada şehidin 8 yaşındaki kardeşi Yasin'i önünde tutarak cenaze namazını kıldı. Tuncay Türken'in cenazesi Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.Başbakan Erdoğan, Türker'in Ataköy 5. Kısım camisindeki cenazesine katıldıktan sonra camiden ayrılırken kalabalığın içinden bir vatandaşın sözleri duyuldu. Başbakan Erdoğan'ın da camide olduğu sırada bir vatandaş “Hep gariban aile çocukları ölüyor. Bir tane zengin yok. Bakıyoruz şehit annelerine kadının ayağında ayakkabı yok. Yani hiçbir tane yok mu zengin çocuğu? Bunlar bu kadar mı şanslı?” diyerek tepki gösterdi. Kalabalık arasından başka bir kişi ise, “Her şey vatan için. Burada provakatörlük yapma” diyerek vatandaşa tepki gösterdi. Polis her iki vatandaşı da olay yerinden uzaklaştırıldı. Bütün bunlar Başbakan Erdoğan'ın uzağında yaşandı.Cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Devlet Bakanları Mehmet Şimşek ve Murat Başesgioğlu, İstanbul Valisi Muammer Güler, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ergin Saygun, Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ile üst rütbeli askeri erkan, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.Başbakan Erdoğan dün akşam Emre Anşin'in Çamlıca mahallesindeki evine giderek, ailesine başsağlığı dilemişti.Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde 2 askerin şehit olduğu çatışmalarda 7 terörist öldürüldü.Bölgede operasyonlar devam ediyor.