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Neden hep çoğul konuşuyor?

Survivor yarışmasında finale kalan ünlülerden biri olan Nihat Doğan final yarışmasından önce röportaj verdi.

18 Haziran 2011 03:00

T24 - Survivor yarışmasında finale kalan ünlülerden biri olan Nihat Doğan final yarışmasından önce röportaj verdi.

Neden hep çoğul konuşuyor?

Nihat Doğan, acunn.com'a verdiği röportajda neden hep çoğul konuştuğunu anlattı.

Doğan Survivor yarışmasında neden 'ben' demediğini şu sözlerle anlattı;

"Kendimi kibirli görüyor muyum? Burada büyük bir yanlış algılama var. Kibirli olmak ayrı iddialı olmak ayrı bir şeydir. Sapla samanı birbirinden ayırmak gerekir. Her zaman söyledik, bundan 10 sene önce de 5 sene önce de söyledik bugün de söyledik. Biz kibri ayaklarımızın altına alıp ezmiş insanız. İhtirasla da kibirle de savaşırım. Ama herşeyde de sonuna kadar iddialıyım. İddialı olmak ayrı bir şey. Ne yapacaktım yani ben buraya yatmaya kalkmaya mı geldim diyecektim? Onu mu söyleyecektim? İddialı olmak ayrı bir şey. Senin hakkının teslim edilmemesi noktasında hak arayıp haklı olduğunu dile getirmek kibir yapmak mıdır? Burada 8 kişiyle savaştık. O 8 kişi sen bu adadan gideceksin dedi. İddialı olduğumuzu ortaya koyduk. Bugün baktığımızda finaldeyiz. İddia ile kibri ayırt etmek lazım. Kibirli olan insan biz diye hitap etmez. Biz demek tavzudan gelir."



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