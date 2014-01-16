Neden Davos?

Dünya Ekonomik Forumu’nun düzenlendiği İsviçre Alplerindeki Davos kenti niçin bu kadar talep görüyor sorusuna Deutsche Welle Türkçe yaptığı bir analizle yanıt bulmaya çalıştı.

Schneider adlı kafe menüsünde turistlerin kalbini çalacak her türlü yiyecek ve içeceği sunuyor. Sabahın erken saatlerinde kafede yer arayan uluslararası basın mensupları ise kendilerine çalışmak için bir masa bulma telaşında. Özellikle Dünya Ekonomik Forumu sırasında yer bulmak çok zor. Basın odasında da çok az yer var. Çoğu kişi soğuk zemine oturup haber yazmaya çalışıyor.

Kongre merkezinden basın merkezine giden yol da çok uzun ve şansı olan golf arabasıyla gideceği yere ulaşabiliyor. Direksiyonda ise genç İsviçreli, Amerikan ve Fransızlar oturuyor.

İçeride ise bakanlar ya da merkez bankası başkanları televizyon kanallarının çekimleri için uygun bir pozisyon arıyor. Ancak çoğu kanal arka planda dağ manzarasını tercih ediyor.

1560 metre yükseklikte düzenlenen bu devasa organizasyon sırasında lojistiğin sağlanması da büyük zorluklar altında yapılıyor. Ne kadar kablu yerleştirildiğini, ne kadar uydu anteni yerleştirildiğini ya da güvenli internet bağlantısı kurulduğunu kimse bilmiyor ancak teknik mükemmel bir şekilde işliyor. Güvenlik önlemleri de...

Kontroller kongre merkezinden çok uzakta başlıyor. Sadece akreditasyonu olanlar bu kontrolleri aşıp Dünya Ekonomik Forumu'nu yakından takip edebiliyor. Daha sonra insanlar üzerlerindeki kalın giysileri çıkarıp güvenlik kontrolünden geçmek zorunda kalıyor. Ancak kontrollerde demokrasiye uyuluyor. Yatırım bankacıları da Uluslararası Af Örgütü Başkanı ya da bir Rus oligark da sırada bekliyor. Neredeyse tüm katılımcılar özel korumaları olmadan güvenlik bölgesine giriyor çünkü onların akreditasyonu olmuyor.

Günlüğü 400 franka daireler

Davos sakinleri de bu işten kazançlı çıkıyor. Forum sırasında konaklama sayesinde oldukça iyi paralar kazanabiliyorlar. 60'lı yıllar tarzında hazırlanmış tek odalı bir dairenin günlük fiyatı en az 400 İsviçre Frankı. Konaklama için en az yedi gün kalma şartı getiriliyor.

Bir daire bulanlar kendini şanslı saymalı çünkü otellerde yer bulmak çok zor. Çoğu katılımcı komşu bölgelerde konaklayıp uzun yolculukları göze almak zorunda kalıyor. İsviçre dağlarının buzlu yolları herkes için uygun değil aslında. Kar zinciri olmayanlar yola hiç çıkmasın bile. Taksi ücretleri ise uçmuş durumda ancak buna rağmen arz, talebi karşılamakta güçlük çekiyor.

Tüm bunlara karşın neden herkes Davos'a geliyor? Çünkü dünyanın hiçbir yerinde bir kaç gün içinde bu kadar çok ünlü ekonomi yöneticisini, siyasetçi, bankacı ya da sivil toplum örgütleri yöneticilerini bir arada görmek mümkün değil.