T24 - Türk siyaset hayatının en önemli isimlerinden biri olan Saadet Partisi'nin 85 yaşındaki Genel Başkanı ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan sol ayak damarındaki iltihaplanma nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesi'nde saat 11.40'ta vefat etti. Erbakan'ın cenazesi 1 Mart 2011 Salı günü İstanbul Fatih Camiinde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul Merkez Efendi'deki Mezarlığı'nda defnedilecek.







Erbakan sol ayak damarlarındaki iltihaplanma nedeniyle bir süredir Ankara Güven Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Tedavisi süresinde bilinci yerinde olan Erbakan hafta içinde partinin önde gelen isimleriyle 12 Haziran seçimleri için yapılacak çalışmalara yönelik hasta odasında bir toplantı yapmıştı. Doktorunun verdiği bilgiye göre bu sabah saat 08.50'ye kadar çok ciddi bir sağlık problemi yaşamayan Erbakan, daha sonra solunum güçlüğü şikayetini dile getirdi. Güven Hastanesi Başhekimi Tevfik Ali Küçükbaş daha sonraki gelişmeleri şöyle anlattı:



"Çok yüksek bir kalp ritmi oldu. Başında olduğumuz için derhal müdahalesi yapıldı saniyesinde. O andan itibaren şuur durumu yerinde değildi. Kalp pompalamasında ciddi problemler oldu. O andan itibaren herhangi bir rahatsızlık hissetmediler ancak tüm tedaviler saat 11.40’a kadar devam etti. Tüm yaşam fonksiyonlarını destekledik ancak maalesef bir sonuç alma imkanı olmadı. Kalp yetmezliği solunum yetmezliği ve buna bağlı olarak böbrek yetmezlikleri gibi fonksiyonlarında yetersizlik ortaya çıktı. Sabahleyin kendisi ile rahatlıkla konuştum. Herhangi bir rahatsızlık hissedip hissetmediklerini sordum. Kendileri de biraz solunum yönünden sıkıntıları olduğunu söylediler. Onun için de tedavi desteklerimizi düzenlemiştik. Kendilerini fazla yormamalarını söylemiştik"







Ankara'da tedavisi devam eden Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan vefat etti. Son kurultayda Saadet Partisi Genel Başkanlığına seçilen Erbakan 85 yaşındaydı.



Ankara'da Güven Hastanesi'nde tedavi altında olan Erbakan'ın ölüm haberinin ardından Saadet Partililer hastaneye akın etti.

Erbakan'ın cenazesi 1 Mart 2011 Salı günü İstanbul Fatih Camiinde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul Merkez Efendi'deki aile kabristanlığına defnedilecek. Saadet Partisi Eski Genel Başkanı Recai Kutan, ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde cenazenin 1 Mart Salı günü öğle namazından sonra İstanbul Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul Merkez Efendi Mezarlığı'na defnedileceğini ve devlet töreni yapılmayacağını bildirdi.





