Necmettin Erbakan 'Politbüro Başkanı' oluyor

Siyasi yasağı üçüncü kez kalkan Erbakan'a Milli Görüş liderliği yolunu partisi açtı. Erbakan, Saadet Partisi'nin Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'nı kabul ederse, bir tür Politbüro Başkanı gibi yetkilerle donatılacak



Akşam gazetesinin haberine göre; 'Kayıp trilyon' davasından mahkum olan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından cezası affedilen eski Başbakan ve kapatılan Refah Partisi'nin (RP) son genel başkanı Necmettin Erbakan, siyasi yasağının Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırılması üzerine, siyasete dönüyor.



Saadet Partisi'nde (SP) aktif siyaset yapacağı öğrenilen 83 yaşındaki Erbakan için 'SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı' formülünün uygulanması bekleniyor. Erbakan bu formülü kabul ederse, Genel Başkan'dan daha geniş yetkilere sahip olacak.



Eski SP Genel Başkanı Recai Kutan'ın başkanlığını yaptığı Yüksek İstişare Kurulu'nun üyeleri arasında, Milli Görüş'ün ağır topları Yasin Hatipoğlu, Oğuzhan Asiltürk, Ahmet Tekdal ve Şevket Kazan bulunuyor. Necmettin Erbakan bu göreve 'evet' derse, Recai Kutan başkanlığı Erbakan'a bırakacak.



Daha önce 'gayrıresmi' olarak 'akil adamlar' adıyla etkinlikte bulunan Yüksek İstişare Kurulu, SP'nin geçen ekimde yapılan ve Numan Kurtulmuş'un genel başkan seçildiği büyük kongresinde resmiyet kazandı. Olağanüstü yetkilerle donatılan kurul, eski SSCB'deki 'Politbüro'yu çağrıştırıyor. 'Genel Başkan üstü' yetkilerle donatılan kurul, SP tüzüğünde yapılan son değişiklikle, 'genel başkanlığa aday gösterme' yetkisini de kazandı. Erbakan, SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olursa, Milli Görüş hareketini doğrudan yönlendirmeye devam edebilecek.



Erbakan'ın elinden alınan memnu hakları 'Kayıp Trilyon davasında aldığı cezaya ilişkin hükmün kesinleştiği tarihten itibaren 5 yıl 4 aylık süre içinde yeni bir suç işlemediği ve iyi hali gözlemlendiği' için mahkemece iade edildi. Erbakan, bugüne kadar üç kez siyasi yasaklı ilan edildi; 12 Eylül 1980 darbesiyle, 28 Şubat 1997 sürecinde Anayasa Mahkemesi'nin Refah Partisi'ni kapatmasının ardından ve 'Kayıp Trilyon' davası ile. Erbakan isterse adli sicil kaydındaki sabıkasını da sildirebilecek.

