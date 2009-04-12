Necmettin Erbakan İran'da

Aktif siyaset hayatına geri dönen eski Başbakan Necmettin Erbakan, temaslarda bulunmak üzere İran'a gitti.



Erbakan'ın bir hafta sürecek ziyareti kapsamında İranlı yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Davet üzerine yapıldığı belirtilen ziyarette Erbakan'ın İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile de görüşmesi öngörülüyor. Erbakan, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, İran ziyaretinin ana gayesinin "Türkiye-İran arasındaki münasebetleri geliştirmek, bölgesel ve dünya barışının tesisi için neler yapılması gerektiği hususunda fikir teatisinde bulunmak" olduğunu söylemişti. Erbakan, İran gezisiyle ilgili yaptığı açıklamada bu seyahate iki sağlık görevlisiyle gideceğini belirterek “Bizim bavullarımız ilaçlarla dolu. Birçok teferruat sağlıkla ilgili alındı. İnşallah Allah bir hafta dayanmamıza yardım eder” demişti.



Sağlık gerekçesiyle cezası affedilmişti



Daha önce Genel Başkanı olduğu Refah Partisi’nin kayıp trilyon davasından aldığı iki yıl 4 aylık hapis cezasını sağlığı gerekçesiyle evinde çeken Erbakan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından yine sağlığı gerekçe gösterilerek Ağustos 2008’de affedilmişti.

