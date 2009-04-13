Necla Arat: Kan verirken gelmişler

CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Necla Arat, polisin ÇYDD Başkanı Türkan Saylan’ın evine kan verilirken geldiğini söyledi.



Cumhuriyet Mitingleri'nin organizatörlerinden, CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Necla Arat, ÇYDD Başkanı Türkan Saylan'a rutin olarak kan verildiği saatlerde polisin arama için geldiğini söyledi. Arat, operasyonu haber aldıktan sonra Türkan Saylan'ı aradığını ve görüştüklerini belirterek, şöyle dedi:



"Sabahleyin kendisine kan veriliyorken, biliyorsunuz çok ağır bir hastalığı var, onu da yiğitçe karşılayan bir insan, polisler geliyor ve arama yapılıyor. Kendisine kan verilirken aramaya geldiklerini söyledi. Moralinin düzgün olduğun söyledi."



Arat, Saylan'ın evinde ne gerekçeyle arama yapıldığını söylemediğini belirterek, "Bir gerekçeye gerek yok. Gerekçenin ne olduğunu biliyoruz" dedi.



Önceki operasyonlardaki bazı arama tutanaklarında, 'terör örgütü üyeliği' isnadı gösterildiğinin anımsatılması üzerine Arat, şöyle dedi:



‘Bize de ulaşırlarsa hoş geldiler’



"Terör örgütü üyeliği ne demek, Cumhuriyet Mitingleri yapılırken, bizim en önemli sloganımız: 'Ne şeriat ne darbe' idi. Terörle ilgili herhangi bir şey söz konusu olamaz. Nasıl bir bağlantısı olabilir Saylan'ın ve ÇYDD'nin. Mantık dışı pek çok iş oluyor Türkiye'de. Şu anda bakın, gözaltına alınması beklenen öğretim üyelerinin sayısı bir üniversite açacak kadar oldu."



Arat, tedirginlik hissedip hissetmediğine ilişkin soruya şu karşılığı verdi: "Eğer Cumhuriyet Mitingleri'ni ele alıyorlarsa, katılanları bile suçladıklarına göre, mitingde konuşma yapmış bizleri suçlamamaları için neden yok, onlar açısından. Bir tedirginliğim yok. Bize de ulaşırlarsa hoş geldiler. Gereken yanıtları veriririz."



Canlı yayına engel



Türkan Saylan'ın evinde Ergenekon kapsamında arama devam ederken, Saylan'ın CNN Türk canlı yayınına telefonla katılmasına polis müdahale etti.



Polis ekipleri, Saylan'ın görüşmesini yarıda kesti.



Saylan'a Radikal gazetesi muhabiri de ulaştı. İşte muhabirle Saylan arasındaki diyalog:





- Evinizde arama yapılıyor mu hocam?



Evet, evet.



- Bir gözaltı işlemi yapılacak mı?



Zannetmiyorum.



- Ne zamandır arama yapılıyor?



8'den beri.



- Şu an ne aşamada hocam?



Her şey yolunda canım.



- Ne zaman bitermiş acaba?



Bitecek...



- Gözaltına alınacak mısınız?



Yok canım o kadar da değil, zannetmiyorum.



- Gözaltı olmaz diye düşünüyorsunuz...



Hayır, olmaz. Zaten hiç bir şeye halim yok ki, ben hastayım, biliyorsunuz (Öksürüyor)



- Ayakta mısınız, yatılı halde misiniz hocam?



Hem yatıyorum, hem idare ediyorum, yürümeye çalışıyorum.



- Tek misiniz hocam?



Hayır olur mu, çocuklarım var, arkadaşlar var, avukatlarım var.



- Belirtmek istediğiniz bir şey var mı?



Hayır hayır, sonra.

