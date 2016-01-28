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Neçirvan Barzani’den Koç ailesine taziye ziyareti

Mustafa Koç geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmişti

28 Ocak 2016 22:36

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç için Elmadağ Divan Otel'de kabul edilen taziyelere Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani de katıldı.

Cihan Haber Ajansı’ndan (CHA) Sümer Avcı’nin haberine göre  Galatasaray Eski Başkanı İş adamı Faruk Süren, iş adamı Cem Boyner, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna ve Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, otele gelerek taziyelerini iletti. Helikopterle otele gelen Neçirvan Barzani ziyaretin ardından otelden ayrıldı.

 

 

 

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