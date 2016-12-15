Neçirvan Barzani: Sincar'daki istikrarsızlığın kaynağı PKK'nın orada bulunmasıdır

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde kendisini meşrulaştırmaya çalıştığını iddia ederek, "PKK'nın orada kalmaması lazım çünkü bunlar istikrarsızlığın kaynağıdır. Hatta oradaki vatandaşların evlerine geri dönmemesinin arkasında da yine PKK var" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Barzani, Duhok Amerikan Üniversitesi tarafından "Kürdistan'ın Bağımsızlığı, Zorluk ve Fırsatlar" temasıyla düzenlenen konferansa katıldı.

Konferansın 2'nci panelinde yöneltilen soruları cevaplayan Barzani, Türkiye-IKBY arasındaki ticari ilişkiler, PKK'nın Sincar'daki varlığı, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ve Irak merkezi hükümetiyle kısa bir süre önce başlattıkları diyalog sürecine değindi.

IKBY hükümetinin Sincar konusundaki planına dair soruyla ilgili Barzani şunları söyledi:

"Şengal de (Sincar) bize göre çok önemlidir. Ezidilerin başına gelenler çok acıdır. Kürdistan Başkanı'nın ilk hedefi Şengal'in geri alınmasıydı. Oranın nasıl ve kimin tarafından yönetileceği konusunda ise her şey çok açık. Buna oradaki halkın karar vermesi lazım. PKK'nın bir güç olarak Şengal'de (Sincar) kalmaması ve geri çekilmesi lazım. Ezidileri koruma bahanesiyle orada kalması kabul edilemez. Kürdistan hükümeti olarak, istikrarsızlık faktörlerinin ortadan kaldırılması lazım. Şengal konusunda Suriyeli Kürt kardeşlerimiz bize yardım etti ve biz de onlara teşekkür ettik. Ancak PKK'nın orada kalmaması lazım çünkü bunlar istikrarsızlığın kaynağıdır. Hatta oradaki vatandaşların evlerine geri dönmemesinin arkasında da yine PKK var."

Suriye'nin kuzeyindeki durum

Barzani, IKBY hükümeti olarak Suriye'nin kuzeyine yönelik siyasetlerinin ne olduğuna ilişkin soru üzerine, "Rojava’da, Suriye'de halkımızın kendi haklarına kavuşması lazım. Orada uygulanan sistem diktatörlüktür. Birçok insan zindanlara atılıyor. Bunu açık bir şekilde ifade etmek istiyorum, onlar (PYD) PKK’nın esiri olmuş durumdalar ve kendilerini bu esaretten kurtarmaları gerekiyor. Aynı zamanda PKK, onların üzerinden kendini meşrulaştırmaktan da vazgeçmeli. Bana göre oradaki istikrarsızlığın sebebi yine PKK'ya dönüyor. Rojava'daki mevcut yönetim büyük bir yanlış siyasetin içinde" dedi.

Irak Meclisi Ezidi Milletvekili Viyan Dahil'in, "PKK konusunu Bağdat ile hiç görüştünüz mü? sorusunu ise Barzani, şöyle yanıtladı:

"Bağdat ve tüm taraflar PKK konusunu görüştük. Bağdat’ın PKK’ya yardım verdiğinin onlarca belgesinin elimizde mevcut olduğunu kendilerine ilettik. Bunun kimsenin faydasını olmadığını ve yanlış bir siyaset içinde olduğunu belirttik."

Ankara-Erbil ilişkileri

Ankara-Erbil ilişkilerinin ne durumda bulunduğu ve herhangi gerilemenin söz konusu olup olmadığına ilişkin soru üzerine Barzani, "Türkiye ve diğer komşu ülkelerle ilişkilerimiz normal bir seviyededir. Türkiye ile yaptığımız anlaşmanın (petrol ihracatı) hiçbir saklı yanı yok ve ekonomik bir anlaşmadır. Türkiye, uzun yıllar boyunca bölgede bir sorun olduğu zaman el uzatmıştır. Son ziyaretimde de bu ilişkilerde herhangi bir gerilemenin yaşandığını hissetmedim. Eskisi gibi ilişkilerimiz aynen devam ediyor. Ankara ve Bağdat arasındaki ilişkilerin düzelmesi için elimizi taşın altına koymaya hazırız.”

IKBY'nin bağımsızlığı

Barzani, bölgenin bağımsızlığı hakkında ise şunlar kaydetti:

"Kürdistan olarak bağımsızlık bizim en doğal hakkımızdır. Dilimiz ve kültürümüz farklıdır. Kürdistan’ın bağımsızlığından bahsederken, Irak merkezi hükümetiyle sorun çıkarmak istemiyoruz. Tam tersini ciddi bir diyaloğa girip, ilk önce Bağdat ile konuşmak istiyoruz. Şu anda bile tam vaktidir. Bağdat ile bu meseleyi konuştuğumuz zaman bizi anlıyorlar ve farklı bir düşünce söz konusu değildir. Evet önceliğimiz şu anda IŞİD’in ortadan kaldırılması ancak IŞİD’in ortadan kaldırılmasından sonraki hedef bağımsızlık meselesidir. Bunu ciddi bir şekilde kendimize sormamız lazım."